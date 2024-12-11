"حرائق المراعي الموريتانية": تحقيق للعربي الجديد يفوز بجائزة منظمة الشفافيّة الشاملة

أُعلن عن الجائزة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمحاربة الفساد في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2024. وحاز التحقيق المنشور في 31 مارس/آذار الماضي، على المركز الأول من بين 15 عملاً مشاركاً، سبعة منها تقدمت بها مؤسسات صحافية...

فاز تحقيق "العربي الجديد"، "حرائق المراعي الموريتانية... إهدار المال العام عبر صفقات التراضي" بجائزة منظمة الشفافية الشاملة (موريتانية غير حكومية، معنية بكشف الفساد) للصحافة الاستقصائية، والتي تنظم مسابقة سنوية تضم فئة المؤسسات، والكتاب الصحافيين وفئة صناع المحتوى.

وأُعلن عن الجائزة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمحاربة الفساد في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2024. وحاز التحقيق المنشور في 31 مارس/آذار الماضي، على المركز الأول من بين 15 عملاً مشاركاً، سبعة منها تقدمت بها مؤسسات صحافية.

كشف التحقيق الذي أعده الزميل محمد الأمين محمد المامي، عن الإهدار المالي العام من خلال منح الحكومة الموريتانية مشاريع شق مسارات عازلة لمنع تمدد النيران في المراعي والغابات إلى شركة حكومية بـ"التراضي"، مشيراً إلى أن ترسية عقد المشروع على الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال SNAAT (حكومية) اتسم بمخالفات كبيرة، كما أن عملها لم يكن مجدياً، في ظل عدم صيانة الطرقات القديمة البالغ طولها 6600 كيلومتر، وعدم الالتزام بالمعايير الفنية في شق الطرق الجديدة بإجمالي 1400 كيلومتر.

يتجلى عدم التزام الشركة بالمواصفات الفنية للطرق الواقية من الحرائق في مخالفات بين ما تم التعاقد عليه وما جرى تنفيذه على أرض الواقع، من حيث طول مقاطع الطرق وعرضها، وفق ما وثقه معد التحقيق، عبر التقرير العام السنوي الصادر عن محكمة الحسابات (هيئة عليا مستقلة لرقابة الأموال العمومية) في يوليو/تموز 2023 والذي رصد مخالفات وقعت في أعوام 2019 و2020 و2021

وتتلف الحرائق الريفية في الولايات الرعوية 300 ألف هكتار سنوياً، حسب ما تقول وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السابقة، مريم بنت البكاي، والتي تقدر الخسائر السنوية الناتجة عن تلك الحرائق بـ750 مليون أوقية جديدة (21 مليون و428 ألف دولار).

وفاز قسم التحقيقات بمجموعة من الجوائز المتنوعة في مسابقات محلية وإقليمية ودولية، كما تميزت تحقيقات عدّة بردات فعل مهمة، شملت تقديم السلطات التنفيذية حلولاً للمشاكل والقضايا والظواهر التي تناولتها، كما نقلتها عن "العربي الجديد" وسائط إعلامية محلية ودولية.

يمكن قراءة التحقيق كاملاً على موقع "العربي الجديد" عبر الرابط التالي