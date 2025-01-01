ماسك يثير الجدل مجدّدًا باعتماده اسم "كيكيوس ماكسيموس" في منصّة "إكس"

جريًا على عادته، لم يقدّم أغنى رجل في العالم، والّذي استحوذ على شبكة "تويتر" وغيّر اسمها إلى "إكس" عام 2022، أي تفسير لهذه التغييرات الّتي أثارت الضجّة...

أثار الملياردير الأميركيّ إيلون ماسك تساؤلات كثيرة بتغييره الثلاثاء اسمه على حسابه عبر منصّة "إكس" إلى "كيكيوس ماكسيموس" Kekius Maximus الّذي يبدو مزيجًا من رمز لليمين المتطرّف وعملة الميم الرقميّة memecoin وإحدى شخصيّات فيلم "غلادييتور".

كذلك استبدل رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" الّذي بات أحد أبرز مستشاري الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب صورته على حسابه، معتمدًا صورة "بيبيه ذي فروغ" Pepe the Frog، وهي شخصيّة رسوم متحرّكة شهيرة ربطت باليمين المتطرّف خلال ولاية ترامب الأولى، ووصفتها رابطة مكافحة التشهير بأنّها "علامة كراهية".

وجريًا على عادته، لم يقدّم أغنى رجل في العالم، والّذي استحوذ على شبكة "تويتر" وغيّر اسمها إلى "إكس" عام 2022، أي تفسير لهذه التغييرات الّتي أثارت الضجّة.

وقبل تغيير اسمه المستعار، نشر ماسك إعلانًا على "إكس" جاء فيه "سيصل كيكيوس ماكسيموس قريبًا إلى المستوى 80 في PoE"، ويرجّح أن تكون PoE إشارة إلى لعبة الفيديو الشهيرة "باث أوف إكزايل" Path of Exile.

وبعد تغيير اسمه المستعار، ارتفعت قيمة العملة الميميّة كيكيوس ماكسيموس، وهي عملة مشفّرة مستوحاة من أحد الميمات على الإنترنت، بنسبة 1400 في المئة تقريبًا بعد ظهر الثلاثاء، وفقًا لموقع "كوين غيكو" CoinGecko، فيما يتساءل مستخدمو الإنترنت هل يشكّل هذا التغيير مزحة، أو رسالة مخفيّة لصالح العملات المشفّرة.

وسيكون الملياردير إحدى الشخصيّات الرئيسيّة خلال ولاية ترامب الّذي عيّنه على رأس لجنة "الكفاءة الحكوميّة"، وهي هيئة أنشئت لخفض الموازنات الفدراليّة.