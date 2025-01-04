"التلفزيون العربي - سوريا" على منصات شبكات التواصل الاجتماعي

تهدف الحسابات الجديدة إلى تقديم تغطية على مدار الساعة لما يحدث عبر جميع المناطق السورية، وهذا عن طريق تغطية موسعة لشبكة من المراسلين في الداخل السوري والدول المجاورة.

أطلقت شبكة التلفزيون العربي حسابات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "التلفزيون العربي – سوريا"، وهذا تزامنا مع التغطية الخاصة التي يقدمها التلفزيون العربي للتطورات المتسارعة في سورية منذ بدء عملية ردع العدوان التي أدت إلى سقوط نظام الأسد.

تهدف الحسابات الجديدة إلى تقديم تغطية على مدار الساعة لما يحدث عبر جميع المناطق السورية، وهذا عن طريق تغطية موسعة لشبكة من المراسلين في الداخل السوري والدول المجاورة. أيضا، تقدم الصفحات تصاميم وفيديوهات إنفوغرافيك تعرض من خلالها بشكل دقيق التطورات على الأرض.

ومن جهته، أكد شاكر المصري مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي بشبكة التلفزيون العربي "أن حسابات ‘التلفزيون العربي - سوريا‘ تأتي في ظل تحرر المتابعين في سوريا من قيود الرقابة، ووصولهم الحر إلى محتوى شبكات التواصل بعد سنوات من التضييقات على المحتوى، وضعف خدمة شبكة الإنترنت. ما يجعل وجود صفحات مخصصة لسورية أمرا هاما نظرا لاستعداد سوريي الداخل بالخصوص للوصول إلى المعلومة الدقيقة".

يجدر بالذكر أن التلفزيون العربي يخصص تغطية خاصة للتطورات في سوريا، فبخلاف التغطية الإخبارية على مدار الساعة، يبث يوميا على الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس من العاصمة السورية فقرة خاصة تحت عنوان "حوارات دمشق" يستضيف فيها الفاعلين في المشهد السياسي السوري، ويتناول فيها الأحداث بالتحليل المعمق مع نخبة من الخبراء.

روابط الصفحات:

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