بيزوس ينحني أمام ترامب: رسّامة كاريكاتير تستقيل من عملها في "واشنطن بوست"

الكاريكاتير يهدف إلى انتقاد "رؤساء تنفيذيّين في مجال التكنولوجيا والإعلام، الذين بذلوا جهودهم لكسب ودّ ترامب"...

أعلنت رسّامة الكاريكاتير الأميركيّة، آن تيلنايس، عن استقالتها من عملها في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، وذلك بعد أن رفض أحد محرّري الصحيفة نشر رسم كاريكاتيريّ يظهر فيه جيف بيزوس، مالك صحيفة واشنطن بوست، برفقة مجموعة من كبار المسؤولين الإعلاميين، وهم ينحنون أمام الرئيس المنتخب، دونالد ترامب.

وقالت رسّامة الكاريكاتير على صفحتها عبر منصّة "سابستاك"، إنّها رسمت كاريكاتيرًا يظهر مجموعة من المسؤولين الإعلاميّين ينحنون أمام ترامب، ويقدّمون له أكياسًا من المال، ومنهم، مالك صحيفة "واشنطن بوست" ومؤسّس "أمازون"، جيف بيزوس.

وكان الكاريكاتير يهدف إلى انتقاد "رؤساء تنفيذيّين في مجال التكنولوجيا والإعلام، الذين بذلوا جهودهم لكسب ودّ ترامب".

Ann Telnaes es de las mejores caricaturistas del mundo y ha ganado el premio Pulitzer. Hoy, The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, le ha censurado esta viñeta con los magnates Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg rindiendo pleitesía a Donald Trump. La "democracia" en EEUU pic.twitter.com/Q41794cLSi — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 4, 2025

واتّهمت رسّامة الكاريكاتير بيزوس بالحصول على عقود حكوميّة مربحة، والعمل على إلغاء اللوائح التنظيميّة، وذلك بعد أن شوهد العديد من هؤلاء الرؤساء التنفيذيّين، ومنهم بيزوس، في منتجع مملوك لدونالد ترامب في فلوريدا.

وقالت تيلنايس إنّ مثل هذه الخطوة هي خطيرة على حريّة الصحافة، وأنّها لم يسبق لها من قبل أن رفض رسم لها بسبب رسالته الجوهريّة.

وكانت جمعيّة رسّامي الكاريكاتير الأميركيّة، قد أصدرت بيانًا، وصفت فيه صحيفة واشنطن بوست الأميركيّة بـ"الجبن السياسيّ"، كما دعت رسّامي الكاريكاتير للتضامن مع تيلنايس.

من جهته، ردّ محرّر الصفحة في صحيفة واشنطن بوست، ديفيد شيبلي، أنّه "يختلف مع تفسير تيلنايس لما حدث".

وقال إنّه قرر رفض الرسم الكاريكاتيري، بسبب نشر عمود في الصفحة حول الموضوع الذي تناوله الكاريكاتير".

وقال: “ليس كل قرار تحريريّ يعكس قوّة خبيثة. التحيّز الوحيد كان ضد التكرار”.