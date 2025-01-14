ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين بغزة إلى 204

منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتعرض الصحفيون لملاحقة إسرائيلية مستمرة تشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية، في محاولة من الاحتلال لإسكات الأصوات التي تنقل حقائق ما يجري في قطاع غزة إلى العالم.

استشهاد الصحافي محمد بشير التلمس (40 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته الخطيرة التي تعرض لها، مساء الإثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفته مع مجموعة من النازحين، ما يرفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 204 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخضع التلمس لعملية جراحية بمنطقة البطن في محاولة لإنقاذ حياته، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة عن استشهاد المحرر الصحفي بوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) محمد بشير التلمس متأثرا بإصابته الخطيرة التي تعرض لها، مساء الإثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من النازحين في حي الشيخ رضوان.

وتستنكر وكالة "صفا" بشدة استمرار الاحتلال في القتل العمد للصحفيين الفلسطينيين، ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع، وتطالب بضرورة محاسبة قادته السياسيين والعسكريين وجنوده لتورطهم في أكبر مجزرة بحق الصحفيين في العصر الحديث.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتعرض الصحفيون لملاحقة إسرائيلية مستمرة تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، في محاولة من الاحتلال لإسكات الأصوات التي تنقل حقائق ما يجري في قطاع غزة إلى العالم.

وعلى مدار شهور مضت طالبت مؤسسات حقوقية ودولية وتحقيقات صحفية، بضرورة اتخاذ تدابير صارمة تمنع الاعتداءات المستمرة والاستهداف المتعمد للصحافيين، كما شددت على ضرورة تجريم مثل هذه الجرائم، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، لكن ذلك لم يحدث.