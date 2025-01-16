بايدن: "الأميركيّون غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة"

في آخر خطاب له قبل مغادرته البيت الأبيض الإثنين المقبل، قال الرئيس الديموقراطيّ إنّ الولايات المتّحدة تواجه "تركّزًا خطرًا للسلطة في أيدي حفنة من الأشخاص فاحشي الثراء"...

حذّر الرئيس الأميركيّ جو بايدن في خطاب وداع ألقاه مساء الأربعاء قبل أيّام من انتهاء ولايته من خطورة "أوليغارشيّة تتشكّل في أميركا"، معتبرًا كذلك أنّ "الأميركيّين غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة" ممّا يهدّد بـ"إساءة استخدام السلطة".

وفي آخر خطاب له قبل مغادرته البيت الأبيض الإثنين المقبل، قال الرئيس الديموقراطيّ إنّ الولايات المتّحدة تواجه "تركّزًا خطرًا للسلطة في أيدي حفنة من الأشخاص فاحشي الثراء".

وسيسلم بايدن (82 عامًا) السلطة ظهر الإثنين المقبل إلى سلفه الملياردير الجمهوريّ دونالد ترامب الّذي تحالف مع مسؤولين تنفيذيّين في قطاع التكنولوجيا المتطوّرة في مقدمهم إيلون ماسك، أثرى رجل في العالم.

كما حذّر الرئيس المنتهية ولايته من "عواقب خطرة إذا لم يُوضَع حدّ لإساءة استخدامهم السلطة".

وقال الرئيس المنتهية ولايته في خطابه الوداعيّ الّذي اتّسم بسوداويّة شديدة "اليوم تتشكّل أوليغارشيّة في أميركا، حيث تشكّل ثروتها الهائلة وقوّتها ونفوذها تهديدًا ملموسًا لديموقراطيّتنا بأكملها وحقوقنا الأساسيّة وحرّيّاتنا".

وحذّر أيضًا من أنّ "الأميركيّين غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة" ممّا قد يؤدّي إلى "إساءة استخدام السلطة".

وخصّص بايدن جزءًا من خطابه القاتم للتحذير من مخاطر عدم استمرار جهود مكافحة التغيّر المناخيّ.

وقال إنّ هناك "قوى كبيرة" تهدّد التقدّم الّذي تمّ إحرازه في مكافحة التغيّر المناخ "وهو تهديد وجوديّ لم يكن في أيّ وقت مضى أكثر وضوحًا"، مستشهدًا بالكوارث الطبيعيّة الّتي لا تنفكّ تتزايد وآخرها الحرائق الهائلة المستعرة منذ أسبوع في لوس أنجليس والإعصار المدمّر الّذي ضرب ولاية نورث كارولاينا العام الماضي.