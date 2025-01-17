بدأت الشركة الأميركية الكبرى خلال هذا الشتاء بنشر نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "آبل إنتلجنس"، بعد عامين من إطلاق شركة "أوبن إيه آي" برنامج "تشات جي بي تي"...

أوقفت شركة "آبل" الخميس العمل بإحدى أدواتها الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تتيح للمستخدم تلقي ملخصات للأخبار، بعد تسجيل أخطاء وشكوى من "بي بي سي" في كانون الأول/ديسمبر.

بدأت الشركة الأميركية الكبرى خلال هذا الشتاء بنشر نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "آبل إنتلجنس"، بعد عامين من إطلاق شركة "أوبن إيه آي" برنامج "تشات جي بي تي".

تقوم إحدى الميزات الجديدة بتجميع إشعارات تطبيقات وسائل الإعلام لمستخدمي أجهزة "آبل" الحديثة كـ"آي فون 6"، وتلخيصها.

وبحسب التحديث الذي نُشر الخميس، لم هذه الأداة متاحة موقتا. ويُفترض إعادة العمل بها بعد تحسينها.

في كانون الأول/ديسمبر، جعلت الميزة مستخدميها يعتقدون أنّ الموقع الإلكتروني لقناة "بي بي سي" الإخبارية قد نشر خبرا عن انتحار لويجي مانجيوني الذي أوقف بعد مقتل رئيس شركة تأمين صحي أميركية في نيويورك.

وقد لخّصت هذه الميزة أخبارا نسبتها إلى "بي بي سي"، كـ"لويجي مانجيوني يطلق النار على نفسه، أم سورية تأمل أن يدفع بشار الأسد الثمن، الشرطة الكورية الجنوبية تفتش مكتب يون سوك يول" (الرئيس الكوري الجنوبي السابق)". إلا أنّ القناة البريطانية لم تتحدث مطلقا عن انتحار مانجيوني، بل إن الرجل أوقف في ولاية بنسلفانيا ولا يزال على قيد الحياة.

وتقدّمت "بي بي سي" بشكوى إلى "آبل".

ومع التحديث الذي نُشر الخميس، سيرى المستخدمون الذين يختارون تلقي ملخصات الأخبار الواردة في تطبيقات أخرى، تنبيها إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير وقد تحصل بعض الأخطاء. وسيكون نص هذا التنبيه مكتوبا بخط مائل لتمييزه عن الإشعارات الأخرى.

وكانت "آبل" أعلنت عن "آبل إنتلجنس" في حزيران/يونيو.