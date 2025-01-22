المنصة ترفع أسعارها: مجموع مشتركي نتفليكس يتخطّى 300 مليون

حقّقت المجموعة الّتي تتّخذ من كاليفورنيا مقرًّا، نموًّا قويًّا في عدد مشتركيها منذ 2023 بفضل تشديد سياستها المتعلّقة بتشارك كلمات المرور بين المستخدمين، وتعزيز العروض المباشرة في مجال الرياضة خصوصًا...

أدهشت نتفليكس السوق الثلاثاء مع تسجيلها نحو 19 مليون اشتراك جديد خلال الربع الأخير من العام 2024، ليصل مجموع مشتركيها إلى 301,6 مليون، ما يعزّز مكانتها كمنصّة رائدة في مجال البثّ التدفّقيّ.

وحقّقت المجموعة الّتي تتّخذ من كاليفورنيا مقرًّا، نموًّا قويًّا في عدد مشتركيها منذ 2023 بفضل تشديد سياستها المتعلّقة بتشارك كلمات المرور بين المستخدمين، وتعزيز العروض المباشرة في مجال الرياضة خصوصًا.

وخلال أعياد نهاية العام، عرضت المنصّة مباشرة على الهواء مباراتين من دوريّ كرة القدم الأميركيّة للمحترفين (NFL) ومباراة ملاكمة بين اليوتيوبر والملاكم المتدرّب جيك بول وأسطورة الملاكمة مايك تايسون.

وطرحت الموسم الثاني من مسلسل "سكويد غايم" في 26 كانون الأوّل/ديسمبر.

لكنّ عدد الاشتراكات الجديدة الّتي سجّلت لمشاهدة هذه المباريات أو المسلسل الكوريّ الجنوبيّ "لا يمثّل سوى نسبة صغيرة من إجماليّ الاشتراكات خلال هذا الربع"، على ما أوضح الرئيس التنفيذيّ المشارك غريغ بيترز خلال مؤتمر للمحلّلين.

وشدّد على أنّ "الزيادة في عدد الاشتراكات الّتي شهدناها في هذا الربع تعود إلى الخدمة ككلّ".

وحقّقت نتفليكس إيرادات ربع سنويّة بقيمة 10,2 مليارات دولار، مع زيادة قدرها 16%، منها 1,9 مليار دولار صافي ربح. وهاتان النتيجتان أعلى بقليل من توقّعات السوق.

وارتفع سهمها أكثر من 14% خلال التعاملات الإلكترونيّة بعد إغلاق بورصة نيويورك.

على الرغم من النموّ المبهر الّذي حقّقته في عدد المشتركين الجدد، أشارت نتفليكس في الربيع إلى أنّها ستتوقّف عن التطرّق إلى هذه الأرقام كلّ ثلاثة أشهر، وذلك بدءًا من هذا العام، بهدف التركيز على مقاييس "تفاعل" الجمهور (أي الوقت الّذي يمضونه في مشاهدة المحتوى).

ويعني هذا القرار بالنسبة إلى المحلّلين أنّ المجموعة الأميركيّة ستركّز على زيادة إيراداتها وهوامش أرباحها.

بدأت نتفليكس بزيادة أسعارها في الولايات المتّحدة. وباتت تكلفة الاشتراك "الأساسيّ" تبلغ 18 دولارًا بدلًا من 15,50. امّا الاشتراك الأرخص الّذي يتضمّن إعلانات، وأطلق في نهاية عام 2022، فارتفع إلى 8 دولارات بدل 7.

وقال بيترز "نرى أنّ هذا السعر الّذي نطلق به الخدمة مقبول، عند التفكير في كلّ الترفيه الّذي توفّره".

وتأمّل نتفليكس أن تبدأ في تحقيق إيرادات كبيرة من هذا الاشتراك هذه السنة.

قال بيترز "في الربع الرابع، مثل الاشتراك المرفق بإعلانات أكثر من 55% من الاشتراكات في البلدان حيث تتاح هذه الصيغة"، مضيفًا "لقد ضاعفنا إيراداتنا الإعلانيّة على أساس سنويّ في العام 2024، ونتطلّع إلى مضاعفتها مرّة جديدة هذا العام".

ولإقناع المعلنين والجمهور، تراهن الشركة تحديدًا على البثّ المباشر وخصوصًا للمباريات الرياضيّة.

في كانون الثاني/يناير 2024، وقعت نتفليكس اتّفاقيّة مدّتها عشر سنوات مع رابطة المصارعة الأميركيّة للمحترفين "دبليو دبليو إي" (WWE)، في مقابل خمسة مليارات دولار، تتيح لها نقل مباريات البطولة الّتي تنظّمها للسنوات العشر المقبلة. وأعلنت في الشهر الماضي عن عقد حصريّ مع كأس العالم للسيّدات.

وأشار مدير الأبحاث في شركة "فوريستر" مايك برولكس إلى أنّ "رغم المشكلات التقنيّة، كانت مباراة الملاكمة بين جيك بول ومايك تايسون الحدث الرياضيّ الأكثر مشاهدة عبر البثّ التدفّقيّ"، موضّحًا أنّ "أكثر من 24 مليون شخص شاهدوا مباريات دوريّ كرة القدم الأميركيّة للمحترفين خلال فترة عيد الميلاد".

وأشار المحلّل إلى أنّه لن يتفاجأ إذا "حصلت نتفلّيكس في المستقبل على مزيد من الحقوق الرياضيّة"، بعد أن أشارت إلى أنّها لن تسعى لشراء حقوق المواسم الرياضيّة التقليديّة.

وبغضّ النظر عن البثّ المباشر، يمكن للمنصّة هذا العام الاعتماد على المواسم الأخيرة من "ستراينجر ثينغز" و"سكويد غايم"، بالإضافة إلى الموسم الثاني من "وينسداي".