لمدّة أقصاها 75 يومًا: ماذا نعرف عن عودة "تيك توك" إلى العمل في الولايات المتّحدة؟

قبيل استلام ترامب مهامّه رسميًّا، الأحد، بدأ تطبيق "تيك توك" الصينيّ مجدّدًا في استئناف خدماته في الولايات المتّحدة الأمريكيّة...

عاد تطبيق "تيك توك" الصينيّ إلى العمل في الولايات المتّحدة، بعد حظره في البلاد مؤقتًا، بعد مصادقة المحكمة العليا الأميركيّة في حال لم يتمّ بيعه إلى شركة أميركيّة.

وعاد التطبيق إلى العمل، بعد أن أوعز الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب لوزارة العدل بتأجيل تنفيذ قانون حظر تطبيق "تيك توك" الصينيّ على مستوى البلاد، لمدّة أقصاها 75 يومًا.

جاء ذلك خلال توقيعه عددًا كبيرًا من المراسيم الرئاسيّة، في أوّل يوم لتولّيه منصب الرئاسة في البلاد، الاثنين.

ووفقًا للمرسوم الّذي نشر على الموقع الإلكترونيّ للبيت الأبيض، طلب ترامب من وزارة العدل عدم تطبيق حظر تيك توك لمدّة 75 يومًا.

وأشار إلى أنّ هذا الإجراء سيمنع الإغلاق المفاجئ لمنصّة تواصل يستخدمها ملايين الأمريكيّين، ويتيح فرصة لتحديد مسار مناسب يحمي الأمن القوميّ.

وبدأ تطبيق "تيك توك" الصيني في استئناف خدماته في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد. وأفاد بعض مستخدمي تيك توك في الولايات المتحّدة أنهم رأوا رسالة ترحيب عند فتح التطبيق، جاء فيها: "مرحبًا بكم من جديد".

وجاء في الرسالة التي ظهرت على التطبيق: "شكرًا على صبركم ودعمكم. نتيجة جهود الرئيس (دونالد) ترامب، عاد تيك توك إلى الولايات المتحدة. يمكنكم الاستمرار في إنشاء ومشاركة واستكشاف كل ما تحبونه على تيك توك".

وفي كلمة له أثناء توقيع المراسيم، قال ترامب إنّه إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق، فإنّ تطبيق تيك توك سيكون بلا قيمة وسيتعيّن إغلاقه.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ قيمة تيك توك تصل إلى تريليون دولار، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتّحدة لها الحقّ في امتلاك نصف التطبيق.

وأفاد ترامب أن الأمر التنفيذي المذكور سيؤكد أيضا أن الشركات التي تدعم إبقاء "تيك توك" محظورا لن تتحمل أي مسؤولية قانونية.

وأشار إلى رغبة الولايات المتحدة في الحصول على حصة ملكية بـ50 بالمئة في مشروع مشترك لـ"تيك توك".

والسبت الفائت أبلغت "تيك توك" المستخدمين في الولايات المتّحدة أنّ تطبيقها للتواصل الاجتماعيّ "لن يكون متاحًا مؤقّتًا" اعتبارًا من الأحد، عندما يبدأ سريان القانون الّذي يحظر التطبيق في البلاد.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الجاري صادقت المحكمة العليا الأمريكيّة على تطبيق القانون الّذي ينصّ على حظر "تيك توك" في حال لم يتمّ بيعه إلى شركة أمريكيّة.

وأوضحت المحكمة أنّ "الكونغرس قرّر أنّ نقل ملكيّة تيك توك ضروريّ لمعالجة المخاوف المتعلّقة بجمع البيانات وعلاقته بجهة أجنبيّة تهدّد الأمن القوميّ".

وقبيل استلام ترامب مهامّه رسميًّا، الأحد، بدأ تطبيق "تيك توك" الصينيّ مجدّدًا في استئناف خدماته في الولايات المتّحدة الأمريكيّة.