أسوشيتد برس: لن نلتزم بقرار ترامب باستخدام "خليج أميركا"

طرح ترامب أول مرة فكرة تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" خلال مؤتمر صحفي عقده في فلوريدا يوم 7 كانون الثاني/ يناير الجاري.

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أنها لن تلتزم بتعليمات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلقة بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا".

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وقالت المسؤولة بالوكالة، أماندا باريت، في بيان، إن أمر ترامب ينطبق على الولايات المتحدة، وليس على المكسيك أو المنظمات الدولية الأخرى.

وأضافت أن "أسوشيتد برس" وكالة أنباء عالمية توزع الأخبار دوليًا، مشيرة إلى أن الأسماء والمناطق الجغرافية الدولية يجب أن تكون معروفة بسهولة لدى جميع الجماهير.

وطرح ترامب أول مرة فكرة تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" خلال مؤتمر صحفي عقده في فلوريدا يوم 7 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وفي خطاب التنصيب في 20 من الجاري، قال ترامب: "سنغير قريبًا اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا".

وفي اليوم نفسه، أمر ترامب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" بموجب أمر تنفيذي وقعه في البيت الأبيض.