فلوريدا: توقيف شخص قام بتهديد ترامب عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ

ذكرت إفادة صحفيّة لقسم شرطة "ويست بالم بيتش"، السبت، أنّ أحد سكّان فلوريدا ويدعى شانون ديبارارا أتكينز (46 عامًا) تمّ توقيفه بعد نشره تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعيّ ضدّ ترامب...

أوقفت السلطات الأميركيّة في ولاية فلوريدا، شخصًا نشر منشورات على منصّات التواصل الاجتماعيّ تتضمّن تهديدات للرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.

وذكرت إفادة صحفيّة لقسم شرطة "ويست بالم بيتش"، السبت، أنّ أحد سكّان فلوريدا ويدعى شانون ديبارارا أتكينز (46 عامًا) تمّ توقيفه بعد نشره تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعيّ ضدّ ترامب.

ووفقًا لبلاغ تلقاه مكتب التحقيقات الفيدراليّ (إف بي آي)، فإنّ "أتكينز" هدّد ترامب بـ "القتل أو تنفيذ هجوم مسلّح أو عمل إرهابيّ".

وخلال توقيفه أثناء عمليّة تفتيش مروريّ، عثر على مادّة الكوكايين بحوزته، فوجّهت السلطات إليه تهمة حيازة المخدّرات أيضًا.

وأظهرت التحقيقات الأوّليّة أنّ "أتكينز" يعيش على بعد بضعة كيلومترات من منتجع "مارالاغو" الخاصّ بترامب في "بالم بيتش"، ولكن لم يتمّ العثور على أيّ مؤشّر يفيد بأنّه حاول الوصول إلى المنتجع، وفق المصدر ذاته.

يذكر أنّ ترامب تعرّض في 13 يوليو/ تمّوز 2024 لهجوم مسلّح خلال تجمّع انتخابيّ في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من الحضور، بينما أعلنت الخدمة السرّيّة الأمريكيّة أنّ المهاجم تمّ تحييده.