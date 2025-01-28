امتثالًا لقرار ترامب: غوغل تغيّر اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا"

تطرّق ترامب إلى تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا في مؤتمر صحفيّ عقده بفلوريدا في 7 يناير/كانون الثاني الجاري...

أعلنت شركة غوغل أنّها تعتزم تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" في تطبيق خرائطها، تنفيذًا لأوامر الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.

جاء ذلك في بيان للشركة على منصّة "إكس"، الاثنين، قالت فيه: "لدينا ممارسة طويلة الأمد في تنفيذ تغييرات الأسماء المحدثة في المصادر الحكوميّة الرسميّة".

وذكر البيان أنّ شركة غوغل ستغيّر اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"، وتغيّر اسم جبل دينالي في ألاسكا إلى "ماكينلي"، وأنّ التغييرات ستظهر بعد تحديث نظام الأسماء الجغرافيّة في الولايات المتّحدة.

وأشار إلى أنّ المستخدمين في الولايات المتّحدة سيشاهدون الأسماء الجديدة، في حين سيشاهد مستخدمو تطبيق الخرائط في البلدان الأخرى كلا الاسمين.

وفي عام 2015 غير الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما اسم "جبل ماكينلي" في ألاسكا والّذي أطلق تكريمًا للرئيس الأسبق ويليام ماكينلي، إلى "جبل ديناليّ" وهو الاسم الّذي يستخدمه السكّان الأصليّون.

وأعلن ترامب أنّه سيعيد تسمية الجبل، الّذي يعدّ أعلى قمّة في أميركا الشماليّة، باسم "جبل ماكينلي".

وتطرّق ترامب إلى تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا في مؤتمر صحفيّ عقده بفلوريدا في 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويوم تنصيبه رئيسًا في 20 يناير الجاري، أمر ترامب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" بموجب أمر تنفيذيّ وقعه في البيت الأبيض.