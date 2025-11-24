سنابتشات يبدأ التحقق من الأعمار في أستراليا قبل سريان قانون حظر استخدام الأطفال

نظريًا، يُعد هذا الحظر من الأشد في العالم، لكن بعض الخبراء يشعرون بالقلق من أن يكون القانون رمزيا فقط بسبب صعوبة مراقبة تنفيذ التحقق من الأعمار عبر الإنترنت...

بدأ تطبيق سنابتشات في استراليا التحقق من أعمار مستخدميه المراهقين، وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة الاثنين، قبل أسابيع من تطبيق كانبرا قوانين تحظر استخدام من هم دون 16 عاصما لوسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبارًا من 10 كانون الأول/ديسمبر، ستجبر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام وتيك توك، على حذف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا وإلا ستواجه غرامات باهظة.

وأضافت شركة التكنولوجيا "ابتداء من هذا الأسبوع، سيطلب من العديد من المستخدمين تحديد أعمارهم لمواصلة استخدام سنابتشات".

وأضافت أنه يمكن أن يقوموا بذلك عبر حساب مصرفي أسترالي أو بطاقة هوية حكومية أو عن طريق التقاط صور لوجوههم التي سيقدر طرف ثالث فئتها العمرية.

وأشارت إلى أن حسابات من هم دون 16 عاما ستغلق اعتبارًا من 10 كانون الأول/ديسمبر.

ونصح تطبيق سنابتشات، كغيره من منصات التواصل الاجتماعي، مستخدميه المراهقين بتنزيل بياناتهم في أسرع وقت ممكن، إذ قد يكون من الصعب عليهم القيام بذلك بعد سريان الحظر.

وأعرب التطبيق عن معارضته الشديدة لإدراجه ضمن قائمة الحظر الاسترالية، لكنه سيلتزم "كما نفعل مع جميع القوانين المحلية في البلدان التي ننشط فيها".

وحذر قائلا "مع ذلك، فإن فصل المراهقين عن أصدقائهم وعائلاتهم لا يزيد من أمانهم، بل قد يدفعهم إلى تطبيقات مراسلة أقل أمانا وخصوصية".

وحتى الآن، تجنبت عشر منصات، بينها ديسكورد وواتساب وليغو بلاي وبينترست، إدراجها في قائمة هذا التشريع.

لكن السلطات الأسترالية احتفظت بحقها في تحديث القائمة وفق ما تقتضي الحاجة.

وتحظى هذه القيود الاسترالية باهتمام كبير من قبل الجهات الناظمة حول العالم للتيقن من مدى فعاليتها، وسط الجهد الذي يبذل لدرء مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال.

وسيقدم رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون مشروع قانون مماثل لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

ونصحت الحكومة الهولندية الآباء هذا العام بمنع الأطفال دون سن 15 عاما من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسنابتشات.

