ترامب يهاجم "نيويورك تايمز" لنشرها مقالا عن تراجع نشاطه

لاحظت الصحافية في "نيويورك تايمز" بمقال نُشر الثلاثاء، أن عدد الإطلالات العامة للرئيس بين تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير و25 تشرين الثاني/ نوفمبر، قد انخفض بنسبة 39 في المئة عمّا كان عليه في الفترة نفسها من ولايته الأولى.

شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، هجوما لاذعا على صحيفة "نيويورك تايمز"، واصفا إياها بـ"عدو الشعب"، بعد نشرها مقالا عن تقدمه في السن، وسَخر من مظهر الصحافية التي أعدّته.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن "هذه الصحيفة الرخيصة هي حقا عدو للشعب. كايتي روجرز (...) مراسلة من الدرجة الثانية، قبيحة من الداخل والخارج".

وأضاف ترامب "شنّت ’نيويورك تايمز’ هجوما اعتبرت فيه أنني أقل نشاطا ربما، بينما تُظهر الوقائع عكس ذلك".

ولاحظت الصحافية في "نيويورك تايمز" في مقال نُشر الثلاثاء، أن عدد الإطلالات العامة للرئيس بين تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير و25 تشرين الثاني/ نوفمبر، قد انخفض بنسبة 39 في المئة عمّا كان عليه في الفترة نفسها من ولايته الأولى (2017-2021).

وأضافت "نيويورك تايمز" أن برنامجه الرسمي اليومي يبدأ في وقت متأخر، إذ يمتد من الظهر إلى الخامسة عصرا، وأنه قلّل عدد رحلاته داخل الولايات المتحدة، لكنه سافر أكثر خارجها.

ويُشدد ترامب الذي يُعدّ أكبر رئيس أميركي يُنصّب على الإطلاق، على حيويته، ليُميّز نفسه عن سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي تراجعت طاقته مع نهاية ولايته.

وردّت الصحيفة عبر منشور ترامب ببيان أكدت فيه أن مقالها "دقيق، عادّة أن "الشتائم والإهانات الشخصية لا تُغيّر من ذلك".