بدءًا من العام المقبل: ماليزيا تحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا

أعلنت الحكومة الماليزية عن نيتها فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة اعتبارًا من العام القادم، في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي بشأن سلامة القاصرين على المنصات الرقمية.

وأكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة نماذج من دول مثل أستراليا لاعتماد آليات فعالة لضبط أعمار المستخدمين على هذه المنصات.

وقال فاضل في تصريح مصوّر نُشر عبر صحيفة "ذا ستار" المحلية إن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة على الإنترنت، بما في ذلك التنمر والاستغلال الجنسي والاحتيال المالي.

وأضاف أن الحكومة تتوقع من شركات التواصل الاجتماعي أن تمتثل لهذا القرار مع بداية العام المقبل، عبر حظر إنشاء الحسابات للمستخدمين دون سن 16 عامًا.

ويأتي هذا التوجه ضمن موجة عالمية من السياسات الهادفة إلى حماية القاصرين من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الرقمية، إذ تستعد أستراليا الشهر المقبل لتطبيق حظر شامل على حسابات من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، فيما تختبر دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك واليونان، نماذج موحدة لتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين.

أما في إندونيسيا، فقد أعلنت السلطات في وقت سابق عن خطط لفرض حد أدنى لعمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها اختارت لاحقًا إجراءات أقل صرامة تركز على تصفية المحتوى السلبي وتشديد الرقابة على آليات التحقق من العمر.

وتعكس هذه التحركات المتسارعة إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل قد يُعرّض الأطفال لمخاطر حقيقية، وأن فرض قيود عمرية صارمة بات ضرورة لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للجيل الناشئ.