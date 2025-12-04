"يوتيوب" و"ليمون 8" يمتثلان لحظر الشبكات الاجتماعية لمن هم دون 16 عامًا في أستراليا

يُذكر أن "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز" أبلغت المستخدمين بتفاصيل الإجراءات الجديدة، في حين لم تعلن منصات "رديت" و"إكس" و"تيك توك" رسميًا بعد عن سياساتها تجاه القرار....

أعلنت منصة "يوتيوب" التزامها بقرار الحكومة الأسترالية بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، رغم تحذيرات الشركة المالكة "غوغل" من أن هذه القوانين "لن تجعل المراهقين أكثر أمانًا على الإنترنت" وتكشف عن "سوء فهم لطريقة استخدام الأطفال للمنصات الرقمية".

وأوضحت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، أن "يوتيوب" تتحمّل مسؤولية حماية المستخدمين اليافعين، ووصفت تحذيرات الشركة بأنها "غريبة تمامًا". وبدورها، أعلنت منصة "Lemon8" عن تقييد وصول المستخدمين لمن هم فوق 16 عامًا فقط، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد مراقبة لصيقة من مفوضية السلامة الإلكترونية.

وأفادت "غوغل" أنها ستبدأ بتسجيل خروج المستخدمين القُصّر من "يوتيوب" اعتبارًا من 10 كانون الأول/ديسمبر، مما سيحرم الأطفال وأولياء الأمور من ميزات إشرافية عديدة، مثل قوائم التشغيل والاشتراكات وإعدادات الصحة الرقمية. وشددت "غوغل" على أن هذه الخطوة ستحد من قدرة العائلات على الإشراف، معتبرة أن التشريع الجديد لن يحقق هدفه في حماية الأطفال بل قد يزيد من المخاطر.

من جانبها، أكدت الحكومة الأسترالية أن تطبيق الحظر قد يستغرق "أيامًا أو أسابيع" للوصول إلى فاعلية كاملة، مع توقع متابعة شهرية من مفوضية السلامة لمنصات التواصل، وتهديد بفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار على الشركات غير الملتزمة. ولفتت ويلز إلى أن الخطوة تهدف بالأساس لحماية جيل جديد من المستخدمين من مخاطر الخوارزميات والمحتوى الاستغلالي.

يُذكر أن "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز" أبلغت المستخدمين بتفاصيل الإجراءات الجديدة، في حين لم تعلن منصات "رديت" و"إكس" و"تيك توك" رسميًا بعد عن سياساتها تجاه القرار.

