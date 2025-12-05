محتوى معادٍ للمهاجرين مولّد بالذكاء الاصطناعي على "تيك توك"

أوضح التقرير أن بعض الحسابات تستغل خوارزميات "تيك توك" بنشر كم هائل من المنشورات على مدار اليوم في محاولة لتحقيق انتشار فيروسي، كما لوحظ أن معظم هذه الحسابات أنشئت مع مطلع العام الحالي...

كشف تقرير حديث أن مئات الحسابات على منصة "تيك توك" تجتذب مليارات المشاهدات عبر نشر محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، من بينها مواد تحمل رسائل معادية للمهاجرين وأخرى ذات طابع جنسي. ووجد باحثو منظمة "AI Forensics" أن 354 حسابًا تركز على الذكاء الاصطناعي نشرت أكثر من 43 ألف منشور خلال شهر واحد، حصدت مجتمعة نحو 4.5 مليار مشاهدة.

وأوضح التقرير أن بعض الحسابات تستغل خوارزميات "تيك توك" بنشر كم هائل من المنشورات على مدار اليوم في محاولة لتحقيق انتشار فيروسي، كما لوحظ أن معظم هذه الحسابات أنشئت مع مطلع العام الحالي.

وأشارت المنظمة إلى أن نصف أكثر الحسابات نشاطًا تركز على محتوى متعلق بأجساد النساء بصورة نمطية وجنسية، وفي بعض الحالات شمل ذلك فتيات يبدون قاصرات. كما كشفت أن أقل من 2% فقط من هذا المحتوى يحمل تصنيف "محتوى ذكاء اصطناعي" الذي تعتمده "تيك توك"، مما يضاعف من إمكانية التضليل، في حين يظل قسم من هذه الحسابات خارج الرقابة لشهور.

وتبين أن بعض هذه المنشورات تضمنت أخبارًا وهمية أو تقمصت هويات قنوات إخبارية شهيرة مثل "سكاي نيوز" و"ABC"، إلى جانب محتوى مناهض للمهاجرين أو يروج لمكملات غذائية ومنتجات غير موثوقة.

وأقرت "تيك توك" بحذف بعض الحسابات بعد إبلاغها، لكنها اعتبرت أن القضية تطال جميع المنصات وليست مشكلة حصرية لها، مؤكدة أنها تعمل على تطوير أدوات تصنيف متقدمة وتمكين المستخدمين من التحكم في مدى ظهور هذا النوع من المحتوى.

ودعا الباحثون المنصات الرقمية إلى فرض تصنيف إجباري ومرئي على كل منشور ذكاء اصطناعي، أو حتى تخصيص قسم منفصل للمحتوى المولّد آليًا، محذرين من أن الخط الفاصل بين المحتوى البشري والصناعي يتلاشى بسرعة داخل "تيك توك" وغيرها.

