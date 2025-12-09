تحقيق أوروبي في استخدام غوغل لمحتوى الإنترنت في الذكاء الاصطناعي

تشتبه المفوضية في أن القواعد الجديدة لدمج روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في واتساب قد تمنع مزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجيين من تقديم خدماتهم عبر واتساب، مما يمنح الأفضلية لخدمة الشركة "ميتا أي آي"...

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فتح تحقيق بشأن استخدام غوغل للمحتوى الإلكتروني في خدماتها للذكاء الاصطناعي، للتحقق مما إذا كانت الشركة الأميركية تنتهك قواعد المنافسة.

ويهدف التحقيق إلى التأكد مما إذا كانت غوغل تضرّ بالناشرين الإلكترونيين وصنّاع المحتوى على يوتيوب عندما تستخدم محتواهم لإنتاج نتائج بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

انتقدت غوغل خطوة الاتحاد الأوروبي، وقال ناطق باسمها لوكالة فرانس برس إن هذا التحقيق "يهدد بإعاقة الابتكار في سوق أكثر تنافسية من أي وقت مضى".

وأعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من استخدام غوغل للفيديوهات المنشورة عبر منصتها يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون منح مبتكريها فرصة للاعتراض على ذلك أو تعويضات.

وحذرت المفوضية الأوروبية من أن هذه الممارسات قد تُشكّل إساءة استغلال لمركزها المهيمن في السوق.

كذلك، تمنع غوغل منافسيها تحديدًا من استخدام مقاطع الفيديو المنشورة عبر يوتيوب لأغراض مماثلة، وهو ما تعتقد المفوضية أنه قد يُشكل أيضًا خرقًا لقواعد المنافسة.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن المنافسة تيريزا ريبيرا "يُقدم الذكاء الاصطناعي ابتكارات مذهلة وفوائد كثيرة للمواطنين والشركات في مختلف أنحاء أوروبا، ولكن يجب ألا يكون هذا التقدم على حساب المبادئ الأساسية لمجتمعاتنا".

وأضافت في بيان "لهذا السبب نُجري تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت غوغل قد فرضت شروطًا غير عادلة على الناشرين ومُنشئي المحتوى، وأضرّت في الوقت نفسه بمطوّري نماذج الذكاء الاصطناعي المُنافسة، مُخالفةً بذلك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي".

غوغل ليست الشركة الوحيدة التي تخضع لمراقبة بروكسل بسبب أنشطتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي الأسبوع الفائت، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا آخر بشأن ميزات الذكاء الاصطناعي في منصة واتساب التابعة لشركة ميتا.

وتشتبه المفوضية في أن القواعد الجديدة لدمج روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في واتساب قد تمنع مزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجيين من تقديم خدماتهم عبر واتساب، مما يمنح الأفضلية لخدمة الشركة "ميتا أي آي".