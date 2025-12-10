"إكس" ترضخ للحظر الأسترالي بما يخص استخدام المراهقين الشبكات الاجتماعية

وتواجه المنصات المعنية بالقرار في حال عدم اتخاذها تدابير "معقولة" لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أميركي...

أعلنت شركة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك الأربعاء، أنها ستلتزم الحظر الأسترالي الذي يمنع من هم دون 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشركة في بيان مع دخول القرار الرائد عالميا حيز التنفيذ "إن ذلك ليس خيارنا، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي".

وكانت إكس آخر منصة من بين 10 مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، تحدد كيف ستنفذ الحظر الأسترالي.

ووافقت كل المنصات بما فيها فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، على اتخاذ خطوات لإزالة حسابات المستخدمين الذين يبلغون أقل من 16 عامًا.

وتواجه المنصات المعنية بالقرار في حال عدم اتخاذها تدابير "معقولة" لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.

وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اسباب اتخاذه، قائلا إن "وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل كسلاح من المتحرشين (...)، وهي أيضا مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسيًا) عبر الإنترنت".

لكن مجموعة "ميتا" حذّرت من أن الحظر الأسترالي قد يدفع الشباب نحو منصات أقل تنظيمًا ما يجعلهم أقل أمانًا.

وارتفعت نسبة تنزيل تطبيقَي "ليمون8" و"يوب" غير المشمولين بالحظر في هذه المرحلة، بشكل كبير في أستراليا.

وبحسب ميتا، فإن العديد من التطبيقات لا تقدم ميزات الأمان نفسها التي تقدمها تطبيقاتها، مثل الحسابات المخصصة للمراهقين لكنها أكّدت في الوقت ذاته أنها ستلتزم القرار.

ولاحقا، قال ألبانيزي إن أستراليا بدأت "استعادة السيطرة" في مواجهة شركات التواصل الاجتماعي العملاقة عبر هذه القوانين غير المسبوقة.

وصرّح ألبانيزي في كلمة ألقاها مع دخول هذه التدابير حيز التنفيذ "هذه سابقة عالمية. أستراليا هي من يظهر أن الكيل طفح. الأمر يتعلق باستعادة عائلاتنا السيطرة".