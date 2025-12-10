"سموم في النيل": تحقيق استقصائي نُشر في "العربي الجديد" يفوز بجائزة منظمة الإيغاد

فاز تحقيق "سموم في النيل... تراكيز عالية من الزئبق في مياه النهر" الذي أعدته الصحافية هبة عبد العظيم بمواكبة الزميل عبد الناصر الهلالي وإشراف الزميل محمد عزام، بجائزة منظمة "الإيغاد" (الهيئة الإفريقية الحكومية للتنمية) عن فئة التحقيقات الاستقصائية من بين 280 مادة صحافية متعددة الفئات تقدّم بها 400 صحافي.

وكشف التحقيق الذي نشر في "العربي الجديد" بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2024، عن مخاطر تلوث نهر النيل في السودان بالزئبق ومخلفات التعدين السامة، جراء فوضى القطاع التي فاقمتها الحرب الدائرة، وما زاد المياه تدهورًا الفيضانات التي جرفت تلك المواد لتختلط بروافد النهر.

عن التحقيق

كشفت صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والمسح الميداني عن انتشار واسع لأكوام "الكرتة" (مخلفات التعدين)، ضمن القرى المحاذية لنهر النيل، شمال مدينة عطبرة، وحتى مدينة العبيدية، وتركزت بشكل أكبر في المناطق السكنية والمزارع حول مدينة دارمالي وبانت، وتوصلت نتائج التحليل الكيميائي إلى وجود تراكيز عالية من الزئبق في الكرتة والتربة المحيطة بأحواض خلاطات استخراج الذهب في مناطق التعدين، إذ بلغ متوسط التراكيز 4210 أجزاء في المليون، وأعلى نسبة كانت 47440 جزءًا في المليون، و"هذه المستويات تفوق الحد المسموح به الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، وهو 0.001 جزء في المليون".

وتبين بعد تحليل 12 عينة تربة وسبع عينات من المياه، تم جمعها من سوق أبو حمد للتعدين في كانون الثاني/يناير 2023، وجود تلوث كبير بالزئبق، وكان أعلى تركيز بالقرب من مواقع حرق الملغمة (خلط المعدن مع الزئبق عبر حرقه)، ونسبته 3.26 ميكروغرامات/لتر في الماء، و34.8 مليغرامًا/كيلوغرام في التربة، بالإضافة إلى وجود مستويات عالية من الزئبق في مياه الشرب، خاصة في بعض القرى التي تكدست فيها أكوام الكرتة، بمتوسط 0.64 جزء في المليون، فيما بلغت أعلى نسبة تركيز للزئبق بمياه الشرب في قرية بانت 6.4 أجزاء في المليون.

ويأتي فوز التحقيق الجديد ضمن مجموعة من الجوائز المتنوعة التي حازها قسم التحقيقات في مسابقات محلية وإقليمية ودولية.

كما تلقت تحقيقات عدّة استجابة إيجابية من عدة جهات، شملت تقديم السلطات التنفيذية حلولًا للمشاكل والقضايا والظواهر التي تناولتها، ونقلتها عن "العربي الجديد" وسائط إعلامية محلية ودولية.

يمكنكم قراءة التحقيق كاملًا من خلال الضغط هنا.