قنوات يوتيوب تنشر مقاطع مزيفة ضد حزب العمال تحقق 1.2 مليار مشاهدة في 2025

دراسة جديدة تكشف عن انتشار أكثر من 150 قناة يوتيوب مجهولة تنشر مقاطع مزيفة ضد حزب العمال البريطاني، محققة 1.2 مليار مشاهدة في 2025. القنوات استخدمت الذكاء الاصطناعي لاستهداف رئيس الوزراء كير ستارمر. يوتيوب أزال القنوات بعد تدخل صحيفة الغارديان،

كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 150 قناة يوتيوب مجهولة استخدمت أدوات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة لنشر مقاطع فيديو مزيفة ومناهضة لحزب العمال البريطاني، محققة ما يقارب 1.2 مليار مشاهدة خلال عام 2025.

وأوضحت الدراسة، التي أعدتها منظمة Reset Tech غير الربحية، أن هذه القنوات نشرت أكثر من 56 ألف فيديو وجمعت 5.3 مليون مشترك، مستهدفة رئيس الوزراء كير ستارمر بشكل مباشر، حيث ورد اسمه في عناوين أو أوصاف المقاطع 15,600 مرة.

وتضمنت هذه القنوات محتوى تحريضي وسيناريوهات مكتوبة بالذكاء الاصطناعي مع معلقين بريطانيين لجذب المشاهدات، كما روجت بعض القنوات لاتهامات كاذبة مثل اعتقال ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز، أو مزاعم حول طرد رئيس الوزراء من البرلمان. كما ظهرت مقاطع تتناول خلافات مختلقة بين العائلة المالكة والحكومة، وادعت إحداها أن ستارمر فقد أعصابه على الهواء مباشرة.

وأشارت الدراسة إلى أن يوتيوب أزال بعض هذه القنوات والمقاطع بعد التواصل مع صحيفة الغارديان، إلا أن جميع القنوات الـ150 أُغلقت لاحقًا. كما رُصدت قنوات مماثلة بلغات أوروبية أخرى تستهدف سياسيين وقضايا سياسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبولندا، مع وجود بعض القنوات التي يديرها متحدثون بالروسية.

وأكدت Reset Tech أن معظم هذه القنوات يديرها أفراد يسعون لتحقيق أرباح من الانقسام السياسي، خاصة حول قضايا مثل الهجرة، وليس جهات أجنبية بالضرورة، لكنها حذرت من تأثيرها السلبي على ثقة الجمهور.

وأعرب متحدث باسم حزب العمال عن قلقه من تصاعد الأخبار المزيفة وتهديدها للديمقراطية، داعيًا شركات التقنية إلى تحمل مسؤولياتها في إزالة هذا النوع من المحتوى.

من جانبه، دعا مدير Reset Tech في المملكة المتحدة، ديلان سباركس، منصة يوتيوب إلى اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر فعالية، مشيرًا إلى أن نموذج عمل المنصة يخلق تناقضًا بين تحقيق الأرباح من التفاعل وبين الحد من انتشار المحتوى الضار. وأكدت يوتيوب أنها أزالت القنوات المخالفة وتعمل مع Reset Tech لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرة إلى حذف أكثر من 2.1 مليون قناة لمخالفتها إرشادات المجتمع.

وقد شكلت الحكومة البريطانية فريق عمل لمراجعة الإعلانات عبر الإنترنت واتخاذ إجراءات للحد من تحقيق الأرباح من المحتوى المضلل والضار.