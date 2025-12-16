قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن حظر تيك توك يثير جدلًا واسعًا

رغم تبرير الحظر بمخاوف أمنية، يرى مختصون أن المحكمة لم تدقق كفاية في هذه المبررات، خاصة مع استمرار تعليق تنفيذ الحظر من قبل الرئيس ترامب. وتتصاعد المخاوف من تأثير القرار على حرية التعبير والديمقراطية في الولايات المتحدة...

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية الذي أيد قانون حظر تطبيق تيك توك جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، إذ منح الحكومة سلطة كبيرة على منصة يستخدمها عشرات الملايين من الأميركيين يوميًا.

وورغم أن المحكمة أصدرت قرارها قبل أقل من عام، إلا أن الانتقادات تتزايد بشأن استنادها إلى مبررات الأمن القومي دون تدقيق كافٍ، ما اعتبره خبراء انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي ومخاطرة بالأمن القومي ذاته.

وكان الكونغرس قد أقر حظر تيك توك عام 2023 بدعوى مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو التلاعب بالمحتوى. ونص القانون على منع استخدام التطبيق اعتبارًا من يناير 2025 ما لم تبع الشركة المالكة الصينية "بايت دانس" فرعها الأميركي.

ورغم توقعات المدافعين عن حرية التعبير بأن المحكمة ستتشكك في القانون، أيد القضاة الحظر بالإجماع في قرار مقتضب، متجاهلين دوافع بعض المشرعين الرامية إلى قمع محتوى معين، خاصة ما يتعلق بتغطية الهجمات الإسرائيلية على غزة أو المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وأشار خبراء الخصوصية إلى أن الحظر لن يحد فعليًا من قدرة الصين على جمع بيانات الأميركيين، وأن معالجة المخاوف المشروعة كان يمكن أن تتم دون المساس بحرية التعبير. لكن المحكمة رأت أن دورها ليس التشكيك في قرارات السلطة التنفيذية بشأن الأمن القومي.

منذ صدور القرار، علّق الرئيس دونالد ترامب تنفيذ الحظر عدة مرات دون أساس قانوني واضح، ما جعل التطبيق متاحًا حتى الآن، وأثار تساؤلات حول جدية المخاطر التي استندت إليها الحكومة والمحكمة.

ويحذر الخبراء من أن القرار يمنح الحكومة سلطة غير مسبوقة لتهديد منصات التواصل أو إغلاقها، ما قد يدفع تيك توك وغيرها إلى تعديل سياساتها استجابة لضغوط سياسية. ويؤكدون أن المحكمة كان عليها التدقيق بعمق في مبررات الأمن القومي، إذ أن منح الحكومة هذه الصلاحيات يشكل خطرًا على حرية التعبير والديمقراطية.

من المتوقع أن تواجه المحكمة العليا قضايا أخرى تتعلق بحجج الأمن القومي لقمع حرية التعبير، وسط دعوات بأن تتعلم من تجربة قضية تيك توك وتؤدي دورها الدستوري في حماية الحقوق الأساسية.