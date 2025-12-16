"وضعوا حرفيا كلمات في فمي": ترامب يطالب "بي بي سي" بتعويض قدره 10 مليارات دولار في دعوى تشهير

تطالب الدعوى التي أقامها ترامب أمام محكمة فدرالية في فلوريدا، بـ"تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار" عن كل من تهمتَي التشهير وانتهاك قانون في فلوريدا، بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة؛ ترامب: "وضعوا حرفيا كلمات في فمي".

أقام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، دعوى على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يطالبها فيها بتعويض قدره 10 مليارات دولار، لاتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مصور مضلّل، وفق ما ورد في وثيقة قضائية.

وتطالب الدعوى التي أقامها ترامب أمام محكمة فدرالية في فلوريدا، وقالت وكالة "فرانس برس" للأنباء إنها اطلعت عليها، بـ"تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار" عن كل من تهمتَي التشهير وانتهاك قانون في فلوريدا، بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.

وقال الرئيس الجمهوري أمام الصحافيين، الإثنين، إن "بي بي سي" أظهرته متحدثا بغير ما قاله، مؤكدا أنهم "وضعوا حرفيا كلمات في فمي".

وكان ترامب قد أعلن قبل بضعة أسابيع أنه سيطالب "بي بي سي" بتعويض "يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار" عن كل من التهمتين.

وتواجه هيئة الإذاعة البريطانية التي تتخطى سمعتها وجمهورها حدود المملكة المتحدة، أزمة منذ بثّّ المقطع المعدّل في برنامجها الإخباري الرائد "بانوراما".

وعرض البرنامج قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، مقاطع منفصلة من خطاب ألقاه ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2021، تم توليفها بشكل يوحي بأنه دعا صراحة أنصاره إلى مهاجمة مقرّ الكونغرس في واشنطن.

واقتحم مئات من أنصاره في ذلك اليوم مبنى الكابيتول، مدفوعين باتهاماته العارية عن الأساس بحصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التي هزم فيها، سعيا لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وقال ناطق باسم محامي ترامب، الإثنين، إن "بي بي سي التي كانت تحظى باحترام في السابق وأصبحت الآن بلا مصداقية، شوّهت سمعة الرئيس ترامب من خلال تغيير خطابه عمدا، وبسوء نية، وبطريقة خادعة بهدف واضح هو التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

وأضاف أن "لدى بي بي سي تاريخ طويل في تضليل جمهورها في تغطيتها للرئيس ترامب، خدمة لأجندتها السياسية اليسارية"، بحسب ما نقلت عنه "فرانس برس".

رسالة اعتذار

وحرّكت القضية في المملكة المتحدة السجال بشأن كيفية عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون وحيادها، في وقت شهدت المجموعة في السنوات الأخيرة عددا من القضايا والفضائح.

ودفعت إلى استقالة مديرها العام، تيم دافي، ومديرة الأخبار فيها، ديبورا تورنيس.

وبعث رئيس مجلس إدارة "بي بي سي"، سمير شاه، برسالة اعتذار إلى ترامب، من دون أن ينجح في إخماد غضبه. لكنه نفى اتهامات التشهير، وأبدى تصميمه على التصدي لأي دعوى.

وترى دعوى ترامب أن "بي بي سي"، رغم اعتذاراتها، "لم تبد أي ندم حقيقي على تصرفاتها، ولم تباشر إصلاحات هيكلية تذكر لمنع حصول تجاوزات صحافية في المستقبل".

وتقدّم ترامب بدعاوى ضد وسائل إعلام أميركية وهدّد بمقاضاة أخرى، وسدّد بعضها مبالغ كبيرة لتسوية النزاع ووقف الملاحقات القضائية بحقها.

كما شن الرئيس منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، هجمات لفظية عديدة وصلت إلى حد الشتيمة على صحافيين يمثلون وسائل إعلام يعدّها معادية، وأدخل إلى البيت الأبيض صناع محتوى، ومؤثرين مؤيدين له.

ومن هؤلاء المدعوين الجدد شبكة "جي بي نيوز" البريطانية المحافظة القريبة من زعيم حزب "ريفورم يو كاي" المعادي للهجرة، نايجل فاراج.