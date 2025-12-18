"تليغرام" يلغي كلمات المرور ويعتمد مفاتيح المرور لزيادة الأمان

يمكن تفعيل مفاتيح المرور في "تليغرام" عبر الإعدادات ثم "الخصوصية والأمان" ثم "مفاتيح المرور"، مع إمكانية إنشاء نسخة احتياطية باستخدام مديري كلمات المرور مثل "آيكلاود كيتشين" أو "غوغل باسوورد مانيجر"...

أعلن تطبيق "تليغرام" عن تحديث جديد يتيح للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم دون الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية، وذلك بالاعتماد على "مفاتيح المرور" الآمنة.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن تسجيل الدخول عبر بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز PIN الخاص بالجهاز، أو الحصول على رمز عبر رسالة نصية، بدلاً من إدخال كلمة سر.

وتعتمد مفاتيح المرور (Passkeys) على تقنية ثنائية من مفاتيح التشفير: أحدها لفتح الحساب والآخر يُخزن محليًا في الجهاز، ما يجعلها أكثر أمانًا وأقل عرضة للاختراق أو الاحتيال مقارنة بكلمات المرور التقليدية، حيث يستحيل تخمينها أو إعادة استخدامها ولا يمكن مشاركتها مع آخرين.

بدأت هذه التقنية بالانتشار عالميًا بعد دعمها من شركات "آبل"، "غوغل"، "مايكروسوفت" و"ميتا"، وأصبحت متاحة في تطبيقات عديدة.

ويمكن تفعيل مفاتيح المرور في "تليغرام" عبر الإعدادات ثم "الخصوصية والأمان" ثم "مفاتيح المرور"، مع إمكانية إنشاء نسخة احتياطية باستخدام مديري كلمات المرور مثل "آيكلاود كيتشين" أو "غوغل باسوورد ماناجر".

