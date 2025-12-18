"وارنر براذرز" تتّجه لقبول عرض "نتفليكس" على حساب "باراماونت"

وبموجب هذه الصفقة، تتخلّى "وارنر براذرز ديسكفري" عن باقة من قنواتها، أبرزها "سي إن إن" و"ديسكفري"، على أن تُجمع في هيئة منفصلة تحت اسم "ديسكفري غلوبال"...

أعلنت مجموعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي "وارنر براذرز ديسكفري" الأربعاء رفض العرض الذي تقدّمت به منافستها "باراماونت سكايدانس" لشرائها، مفضّلة عرض الاستحواذ الذي قدّمته "نتفليكس".

وقد عرضت "باراماونت سكايدانس" شراء منافستها في مقابل 108 مليارات دولار، غير أن مجلس إدارة "وارنر براذرز ديسكفري" اعتبر أن العرض لا يخدم مصالح الشركة، موصيًا بتفضيل عرض قدّمته "نتفليكس".

وتقترح الأخيرة صفقة تقتصر على استوديو "وارنر براذرز" للإنتاج السينمائي ومجموعة قنوات "إتش بي أو" (المحطات التلفزيونية ومنصة البث التدفقي "إتش بي أو ماكس")، في مقابل 82.7 مليار دولار مع حساب الديون (72 مليارًا بدون ديون).

وبموجب هذه الصفقة، تتخلّى "وارنر براذرز ديسكفري" عن باقة من قنواتها، أبرزها "سي إن إن" و"ديسكفري"، على أن تُجمع في هيئة منفصلة تحت اسم "ديسكفري غلوبال".

أما "باراماونت سكايدانس"، فهي تريد الاستحواذ على كلّ المؤسسات المنضوية تحت مظلة منافستها.

وحذّر رئيس مجلس الإدارة في "وارنر براذرز ديسكفري" صامويل دي باتزيا من "المخاطر والتكاليف الكبيرة" المرتبطة بصفقة "باراماونت سكايدانس".

واعتبر أن الأخيرة لم تقدّم إجابات وافية على التساؤلات الموجهة إليها فيما يخص مثلًا الضمانات المقدّمة من السلسلة الواسعة من الشركات المساهمة في هذه الصفقة، مثل مجموعة عائلة إليسون مؤسس "أوراكل" (المساهمة في الصفقة بمبلغ 11.8 مليار دولار) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (10 مليارات) وجهاز قطر للاستثمار (7 مليارات) وبنك الإمارات للاستثمار (7 مليارات).

وفي مطلع الأسبوع، انسحبت من الصفقة مجموعة الاستثمارات "أفينيتي بارتنرز" المملوكة لصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر التي أعلنت بداية عن مساهمة بقيمة 200 مليون دولار في إطار صفقة "باراماونت سكايدانس".

ويخشى كثر في أن يؤدي استحواذ "نتفليكس" على "وارنر براذرز ديسكفري" إلى إضعاف المنافسة في السوق، ما قد يستدعي تدخل الهيئة الناظمة.

