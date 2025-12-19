بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لمعجم الدوحة التاريخي

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أطلق معجم الدوحة التاريخي مساء الخميس بوابته الإلكترونية الجديدة، التي توفّر واجهة حديثة وأدوات بحث متقدمة لتيسير الوصول إلى مادته المعجمية وخدمة الباحثين في مختلف أنحاء العالم.

وتتميّز البوابة الجديدة بواجهة حديثة وأدوات بحث متقدمة، تتيح استكشاف تطوّر مفردات اللغة العربية ومعانيها عبر العصور، في إطار مشروع لغوي ومعرفي فريد من نوعه في العالم العربي.

زوروا البوّابة الإلكترونيّة الجديدة لمعجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة لاكتشاف المزيد:

https://www.dohadictionary.org/