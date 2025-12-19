صفقة جديدة تتيح استمرار "تيك توك" في الولايات المتحدة بعد اتفاق مدعوم من ترامب

"تيك توك" يوقع صفقة مع شركات أميركية ودولية لتأسيس مشروع مشترك يدير عملياته في الولايات المتحدة، ما يسمح باستمراره بعد تهديدات الحظر...

أعلنت شركة "تيك توك" عن توقيع صفقة شراكة مع مجموعة من الكيانات الأميركية والدولية، ما يسمح لها بمواصلة عملها في الولايات المتحدة بعد خمس سنوات من تهديدات الرئيس السابق دونالد ترامب بحظر التطبيق لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن القومي.

وتشمل الصفقة تأسيس مشروع مشترك يتولى إدارة جزء من عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، بما في ذلك حماية البيانات وأمن الخوارزميات والإشراف على المحتوى.

وبموجب الاتفاق، ستحتفظ شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ"تيك توك" بالسيطرة على العمليات الأساسية، بينما ستشارك شركات مثل "أوراكل" و"سيلفر ليك" و"إم جي إكس" في إدارة المشروع المشترك.

وسيشرف مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، أغلبهم أميركيون، على الكيان الجديد، الذي سيعمل بشكل مستقل لضمان حماية بيانات المستخدمين الأميركيين ومنع أي تلاعب خارجي في المحتوى.

وتنص الصفقة على أن "أوراكل" ستتولى الإشراف على خوارزمية التوصية بالفيديوهات، مع إعادة تدريب النظام باستخدام بيانات أميركية فقط. وستحتفظ الصين بحقوق الخوارزمية وبعض حقوق الملكية الفكرية، وفق ما أعلنه المنظمون الصينيون سابقًا.

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل السياسي في الولايات المتحدة حول ملكية "تيك توك"، حيث اتهمت السلطات الأميركية التطبيق بأنه أداة لجمع بيانات المستخدمين لصالح الحكومة الصينية، وهو ما نفته الشركة مرارًا.

وقد وافق ترامب على الصفقة الجديدة، التي تمنح "أوراكل" وسيلفر ليك و"إم جي إكس" حصة 15% لكل منها، بينما يحصل مستثمرون حاليون في "بايت دانس" على 30.1%، وتحتفظ "بايت دانس" بنسبة 19.9%، مع تخصيص 5% لمستثمرين جدد لم يُكشف عنهم بعد.

من المتوقع إتمام الصفقة في 22 يناير، قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددها ترامب، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأثارت الصفقة مخاوف بشأن تزايد سيطرة المليارديرات المؤيدين لترامب على وسائل الإعلام، خاصة مع دور لاري إليسون في المشروع الجديد، إلى جانب سيطرة شخصيات بارزة أخرى على منصات إعلامية كبرى.