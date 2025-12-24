200 ألف شركة صغيرة في بريطانيا تنضم إلى "تيك توك شوب"

يرى خبراء التسويق أن "تيك توك شوب" عزز سلوك الشراء الفوري، لكنه وضع ضغوطًا على الشركات الصغيرة من حيث خفض الأسعار والحاجة لإنتاج محتوى مستمر، مما قد يصرف الانتباه عن بناء الهوية التجارية والتركيز على متابعة الصيحات الجديدة...

شهدت منصة "تيك توك" تحولًا لافتًا إلى سوق إلكترونية قوية في بريطانيا، حيث سجلت أكثر من 200 ألف شركة صغيرة ومتوسطة حضورها على خدمة "تيك توك شوب"، إلى جانب علامات تجارية كبرى مثل "سينسبريز" و"ماركس أند سبنسر" و"سامسونغ" و"كلاركس" و"كيو في سي".

وتمكّن "تيك توك شوب"، الذي انطلق في بريطانيا عام 2021، الشركات من بيع منتجاتها مباشرة داخل التطبيق عبر الفيديوهات والبثوث المباشرة، مع إمكانية إتمام عملية الشراء من دون مغادرة المنصة.

وقد شهدت الخدمة يومها الأكثر مبيعًا في البلاد خلال "بلاك فرايدي"، مع بيع 27 منتجًا كل ثانية، وزيادة في المبيعات بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وبرزت علامات مثل "سينسبريز" من خلال حملات مؤثرة، حيث حقق إعلان بيجاما الكريسماس بالشراكة مع المؤثرة رايتشل سبايسر 6.6 ملايين مشاهدة ونفاد المنتج في أقل من أسبوع. كما سجّل "ماركس أند سبنسر" نجاحًا مماثلًا عبر البثوث المباشرة، إذ استقطب أحدها 260 ألف مشاهد وحقق مبيعات بواقع منتج كل 30 ثانية تقريبًا.

وتستفيد الشركات الصغيرة من المنصة لتوسيع قاعدة عملائها، في ظل المنافسة المتزايدة وتعقيد الظهور في نتائج البحث بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحققت علامات محلية مثل "ذا فات بوتشر" و"L’ERA" أرباحًا ملحوظة، إذ تجاوزت مبيعات الأخيرة 145 ألف جنيه إسترليني هذا العام، مع ازدياد الاعتماد على التسوق المباشر خلال المواسم.

ويرى خبراء التسويق أن "تيك توك شوب" عزز سلوك الشراء الفوري، لكنه وضع ضغوطًا على الشركات الصغيرة من حيث خفض الأسعار والحاجة لإنتاج محتوى مستمر، مما قد يصرف الانتباه عن بناء الهوية التجارية والتركيز على متابعة الصيحات الجديدة.

