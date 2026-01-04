"ريديت" يتجاوز "تيك توك" في بريطانيا بفضل الخوارزميات

وفقًا للشركة، باتت "ريديت" أكثر توازنًا بين الجنسين في بريطانيا، إذ تشكل النساء أكثر من نصف المستخدمين، وتتصدر موضوعات العناية بالبشرة والجمال والنقاشات المجتمعية اهتمامات كثير من الزائرات. كما شهدت المنتديات الخاصة بالحمل والأمومة والرياضة النسائية نموًا ملحوظًا...

تجاوزت منصة "ريديت" نظيرتها "تيك توك" لتصبح رابع أكثر منصات التواصل الاجتماعي زيارةً في بريطانيا، مدفوعة بتغيرات في خوارزميات البحث وازدياد إقبال جيل Z.

وأظهرت بيانات "أوفكوم" أن نسبة مستخدمي الإنترنت البريطانيين الذين يزورون "ريديت" ارتفعت بنسبة 88% خلال عامين، حيث بات ثلاثة من كل خمسة بريطانيين يتفاعلون مع المنصة مقابل ثلث فقط في 2023.

وتسارعت شعبية "ريديت" بين الفئة العمرية 18–24 عامًا، حتى أصبحت المنصة سادس أكثر المواقع زيارةً بين الشباب، مع تجاوز عدد زوارها من هذه الفئة ثلاثة أرباع المستخدمين.

ويرتبط هذا النمو السريع بتغيير خوارزميات "غوغل" التي بدأت تبرز محتوى المنتديات ضمن نتائج البحث، إلى جانب اتفاقيات بين "ريديت" وشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل "غوغل و"أوبن إيه آي" لتدريب نماذجها على محتوى المنصة.

ووفقًا للشركة، باتت "ريديت" أكثر توازنًا بين الجنسين في بريطانيا، إذ تشكل النساء أكثر من نصف المستخدمين، وتتصدر موضوعات العناية بالبشرة والجمال والنقاشات المجتمعية اهتمامات كثير من الزائرات. كما شهدت المنتديات الخاصة بالحمل والأمومة والرياضة النسائية نموًا ملحوظًا.

وتعمل "ريديت" على جذب المستخدمين للدخول المباشر إلى المنصة، عارضة نفسها كمساحة لمحتوى بشري أصيل ونقاشات غير مصقولة بالكامل بعكس ما تنتجه أدوات الذكاء الاصطناعي.

ومع صعود المنصة، أنشأت الحكومة البريطانية حسابًا رسميًا لنشر الأخبار وعقد جلسات مباشرة مع الجمهور، فيما تبقى صرامة القواعد والإشراف جزءًا أصيلاً من ثقافة "ريديت" المجتمعية.