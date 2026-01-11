الحكومة البريطانيّة تهدّد بحظر "إكس" بسبب إساءة استخدام "غروك"

كشفت تقارير أن آلاف النساء تعرضن للاعتداء الرقمي باستخدام أداة "غروك" التي تم توظيفها أولًا لإنتاج صور معدلة تُظهر نساء بملابس سباحة فاضحة، قبل أن تتطور لاستخدامات أكثر تطرفًا شملت محتوى يمكن تصنيفه كاستغلال جنسي للأطفال...

اتهم إيلون ماسك الحكومة البريطانية بمحاولة "قمع حرية التعبير" بعد أن هددت وزيرة التكنولوجيا بفرض غرامات وحظر محتمل على منصة "إكس"، إثر استخدام أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" في إنتاج صور جنسية للنساء والأطفال دون موافقتهم.

جاء ذلك بعد أن تصدرت "غروك" قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا على متجر آبل البريطاني عقب تهديدات الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ما لم تتم إزالة خاصية إنشاء هذه الصور المسيئة.

وجرى تقييد الوصول إلى "غروك" جزئيًا عبر حجب ميزة توليد الصور أمام المستخدمين المجانيين، بينما بقيت متاحة للمشتركين المدفوعين.

وأكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أن الحكومة تدرس جديا حظر الوصول إلى "إكس" في المملكة المتحدة، مشددة على أن المنصة مطالبة بحذف هذا المحتوى فورًا.

وأوضحت أن القانون يمنح السلطات الحق في حجب الخدمات غير الملتزمة بمعايير الأمان الرقمي، مشيرة إلى دعم حكومي كامل لأي قرار تتخذه هيئة "أوفكوم" في هذا الشأن.

وانضمت أستراليا إلى الأصوات المطالبة بالتحرك ضد هذه الانتهاكات، إذ وصف رئيس الوزراء الأسترالي استخدام الذكاء الاصطناعي في استغلال الأفراد جنسيًا بأنه "عمل شائن".

ومن جانبها، طالبت برلمانيات بريطانيات بالإسراع في إقرار تشريعات تحظر التطبيقات التي تنتج محتوى جنسيًا اصطناعيًا دون موافقة الضحايا، في حين أكدت شركة "غوغل" حظرها الدائم لأي معلن يروّج لخدمات "التعري الرقمي".

