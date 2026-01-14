خبراء يحذرون من إتاحة الشبكات الاجتماعية لمن هم دون 16 عامًا

تأتي هذه الخطوة عقب تصريحات لرئيس الوزراء، كير ستارمر، أعرب فيها عن انفتاحه على تشديد القيود المفروضة على استخدام الشبكات الاجتماعية بين اليافعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس النموذج الأسترالي، وتبحث آليات تطبيقه...

طلب وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينغ، من الخبير الأميركي جوناثان هايدت، المعروف بدعوته إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، تقديم مداخلة أمام مسؤولين وبرلمانيين وناشطين، في إطار مساعي الحكومة البريطانية لدراسة تطبيق قيود مشابهة لتلك التي بدأت في أستراليا.

تأتي هذه الخطوة عقب تصريحات لرئيس الوزراء، كير ستارمر، أعرب فيها عن انفتاحه على تشديد القيود المفروضة على استخدام الشبكات الاجتماعية بين اليافعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس النموذج الأسترالي، وتبحث آليات تطبيقه.

وبرز اسم هايدت عالميًا بعد كتابه "جيل القلق"، الذي تناول فيه تأثير الهواتف الذكية على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ودعا إلى منع استخدامها في المدارس وفرض حظر على وسائل التواصل للفئات الأصغر سنًا.

وتتزايد الأصوات المؤيدة للقيود في الأوساط السياسية البريطانية، لا سيّما بعد جدل واسع بشأن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتيح توليد صور مسيئة على منصات مثل "إكس". كما أبدى قادة أحزاب رئيسية، من بينهم إد ديفي ونايجل فاراج، استعدادهم لدعم حظر جزئي أو كامل على الشبكات الاجتماعية لليافعين.

في المقابل، يثير بعض المسؤولين ومنظمات حقوق الطفل مخاوف من أن يؤدي الحظر المطلق إلى لجوء اليافعين إلى الإنترنت المظلم، أو تعقيد جهود التوعية بالاستخدام الآمن.

ويشهد البرلمان البريطاني نقاشات حثيثة حول تعديل قانون رعاية الأطفال والمدارس، عبر إدراج مقترح بحظر الشبكات الاجتماعية لمن هم دون 16 عامًا. وتشير مصادر حكومية إلى احتمال تمرير التعديل في مجلس اللوردات الأسبوع المقبل، ما قد يمهّد لاعتماده في مجلس العموم لاحقًا بدعم من نواب من أحزاب مختلفة.