خبراء: إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ضد النساء ما زالت في بدايتها

حذر خبراء من أن إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإلحاق الضرر بالنساء لا تزال في بدايتها، رغم محاولات بعض الشركات تشديد القيود.

وبينما قامت منصة "غروك" مؤخرًا بإضافة ضوابط لمنع إنتاج صور جنسية بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أن خبراء يشيرون إلى أن منصات وأدوات أخرى ما زالت تتيح إمكانيات أكبر لتوليد محتوى مسيء دون ضوابط فعالة.

وأشارت باحثات في معهد الحوار الاستراتيجي ومشروع "أميركان سنلايت" إلى تزايد عدد التطبيقات والمواقع التي توفّر أدوات "تعرية" النساء رقميًا أو نشر صور مُحرّفة، مع تحقيق هذه الخدمات ما يقارب 21 مليون زيارة في أيار/مايو 2025 وحده.

كما تم رصد مئات الإعلانات لهذه التطبيقات عبر منصات كـ"ميتا"، رغم سياسات الحظر المعلنة.

وتعتمد بعض المجتمعات الرقمية على منصات مثل "ريديت" و"تلغرام" لتبادل طرق التحايل على أنظمة الحماية وإنتاج صور عارية أو مسيئة لنساء حقيقيات، في حين تنتشر تطبيقات لتجريد الصور من الملابس في متاجر التطبيقات الرئيسية.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة مع محاولات بعض المستخدمين نشر صور مزيفة لنساء معروفات، أو ابتكار محتوى مسيء بهدف التشهير أو إسكات الأصوات النسائية.

وأبدت أكاديميات وخبيرات قلقهن من استمرار توظيف هذه التكنولوجيا في المضايقة والإساءة للنساء والفتيات، محذرات من تأثيراتها الممتدة على دور المرأة في الفضاء الرقمي وفي المجتمع بشكل عام.

وأشارت النائبة العمالية جيس أساتو إلى استمرار تعرضها لمثل هذه الانتهاكات رغم تشديد القيود، مؤكدة أن الاعتداءات الرقمية تتجاوز منصة واحدة وتمتد عبر الإنترنت.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات البريطانية عزمها على تجريم إنتاج صور جنسية أو حميمة للأشخاص دون موافقة مسبقة، وسط دعوات لمزيد من التشديد القانوني والتقني للحد من انتشار هذه الظواهر.

