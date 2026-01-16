أكثر من 100 ألف بريطاني يطالبون بحظر الشبكات الاجتماعية لمن هم دون 16 عامًا

يزداد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات تشريعية، خاصة مع تصاعد الجدل حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور مسيئة للأطفال والنساء...

تلقى نواب البرلمان البريطاني آلاف الرسائل الإلكترونية من مواطنين يطالبون بفرض حظر على استخدام الشبكات الاجتماعية لمن هم دون 16 عامًا، في إطار حملة أطلقتها منظمة "طفولة بلا هواتف ذكية"، وسط مؤشرات رسمية على دراسة الحكومة البريطانية تطبيق نموذج مماثل للحظر الأسترالي.

ومنذ بدء الحملة مساء الثلاثاء، استخدم أكثر من 100 ألف شخص النموذج الإلكتروني الذي أعدته المنظمة لمخاطبة نوابهم والمطالبة بفرض "ضوابط عمرية معقولة" لحماية الأطفال من مخاطر الشبكات الاجتماعية.

وأكد جو رايري، المؤسس المشارك للمنظمة، أن جميع أعضاء البرلمان تلقوا رسائل حول الموضوع، إذ تجاوزت بعض الصناديق الواردة ألف رسالة من ناخبين في الدائرة الواحدة.

وعلّق رئيس الوزراء، كير ستارمر، على تصاعد الدعوات قائلاً إن حماية الأطفال من مخاطر الشبكات الاجتماعية ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع التجربة الأسترالية وتدرس جميع الخيارات الممكنة، سواء فيما يتعلق بمنع الشبكات الاجتماعية عن من هم دون 16 عامًا أو وضع قيود على استخدام الشاشات للأطفال دون سن الخامسة.

من جانبه، قال وزير الصحة، ويس ستريتينغ، في مقابلة إذاعية إن الشبكات الاجتماعية رغم دورها في تعزيز التواصل، إلا أنها تعرض عقول الأطفال والمراهقين لمخاطر كبيرة، داعيًا لوضع قواعد تحمي الجيل الناشئ من المضامين الضارة.

ويزداد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات تشريعية، خاصة مع تصاعد الجدل حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور مسيئة للأطفال والنساء.

وينتظر أن يصوت مجلس اللوردات الأسبوع المقبل على تعديل ضمن مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس، يمنع من هم دون 16 عامًا من الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، وفي حال إقراره سينتقل التصويت لمجلس العموم لاحقًا.

وتتوالى المطالبات من سياسيين ونقابات تعليمية كبرى بحظر الشبكات الاجتماعية على الأطفال، في حين ترى مؤسسات معنية بالصحة النفسية أن الحل يكمن في إصلاح سياسات المنصات وليس في حرمان الأطفال من التكنولوجيا.

وأكدت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن قانون السلامة على الإنترنت أقر تدابير مهمة لحماية الأطفال، وأن جميع الخيارات ما زالت قيد الدراسة استنادًا إلى الأدلة المتوفرة.

