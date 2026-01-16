مواقع التواصل الاجتماعي تحظر 4,7 ملايين حساب لقاصرين في أستراليا

أعلنت مجموعة ميتا الأسبوع الماضي أنها حذفت 331 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، و40 ألف حساب على ثريدز في الأسبوع المنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر...

حظرت شركات التكنولوجيا العملاقة 4,7 ملايين حساب على منصاتها عقب الحظر الأول من نوعه في العالم الذي فرضته أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة سلامة الإنترنت الأسترالية (eSafety).

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي إنمان غرانت في بيان "من الواضح أن التوصيات التنظيمية والحوار الذي أجرته هيئة الرقابة مع المنصات يحقق نتائج مهمة".

ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ في 10 كانون الأول/ديسمبر، أصبحت أستراليا تطالب المنصات الرئيسية مثل ميتا (فيسبوك، إنستغرام)، وتيك توك، ويوتيوب بمنع القاصرين من امتلاك حسابات عليها.

وقد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (حوالى 33 مليون دولار أميركي) إذا لم تتخذ خطوات ملموسة للامتثال للقانون.

وأعلنت مجموعة ميتا الأسبوع الماضي أنها حذفت 331 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، و40 ألف حساب على ثريدز في الأسبوع المنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر.

وجددت ميتا دعوتها إلى إلزام منصات تنزيل التطبيقات التحقق من أعمار المستخدمين والحصول على إذن الوالدين قبل أن يتمكن من هم دون سن 16 عاما من تنزيل أي تطبيق.

وقالت المفوضة الأسترالية إن التحقق من السن يستغرق وقتا، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع من المنصات تحسين أدائها.