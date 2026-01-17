نتبلوكس تؤكد رصد عودة "طفيفة جدا" للإنترنت في إيران

قالت المنظمة في منشور على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "تشير القياسات إلى زيادة طفيفة جدا في الاتصال بالإنترنت في إيران صباح اليوم بعد مرور 200 ساعة".

أعلنت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية لمراقبة الانترنت السبت، أنها رصدت عودة "طفيفة جدا" لنشاط الشبكة في إيران بعد انقطاع دام أكثر من 200 ساعة على خلفية تظاهرات وحملة قمع تقابلها.

وقالت المنظمة في منشور على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "تشير القياسات إلى زيادة طفيفة جدا في الاتصال بالإنترنت في إيران صباح اليوم بعد مرور 200 ساعة".

وأضافت "لا يزال الاتصال بالإنترنت بشكل عام عند حوالي 2% من مستوياته الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن ملحوظ".

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن حجب الإنترنت الذي بدأ في 8 كانون الثاني/يناير، يهدف إلى إخفاء الحجم الحقيقي للقمع.

وبحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (إيران هيومن رايتس) غير الحكومية ومقرها النروج، قُتل ما لا يقلّ عن 3428 متظاهرا منذ بدء الاحتجاجات في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

بدأت التظاهرات في إيران في 28 كانون الأول/ديسمبر بإضراب لتجار بازار طهران على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، لكنها تحوّلت إلى حركة احتجاج واسعة النطاق رُفعت فيها شعارات سياسيّة من بينها إسقاط الحُكم الممسك بمقاليد البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.