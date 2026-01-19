بسبب "محاربة النقابات": عمال "تيك توك" المفصولون في بريطانيا يقاضون الشركة

يطالب المشرفون، الذين كانوا يسعون لتأسيس وحدة تفاوض جماعية لتحسين ظروفهم، بمحاسبة الشركة على ما وصفوه بـ"ممارسات قمعية وتهديدية" تهدف لإحباط جهود التنظيم النقابي...

أطلق مشرفو المحتوى المفصولون من شركة "تيك توك" في المملكة المتحدة إجراءات قانونية ضد الشركة، متهمين إياها بمحاربة النقابات وتسريح مئات الموظفين قبيل تصويت مرتقب على تشكيل نقابة. ورفع ثلاثة من المشرفين دعوى أمام محكمة العمل، مؤكدين تعرضهم لفصل تعسفي وانتهاك قوانين النقابات العمالية.

ويطالب المشرفون، الذين كانوا يسعون لتأسيس وحدة تفاوض جماعية لتحسين ظروفهم، بمحاسبة الشركة على ما وصفوه بـ"ممارسات قمعية وتهديدية" تهدف لإحباط جهود التنظيم النقابي.

وأكد ممثل النقابة أن هؤلاء الموظفين، وعددهم نحو 400 في لندن، تم تسريحهم قبل عيد الميلاد في إطار عملية بدأت قبل أسبوع من التصويت النقابي.

من جانبها، نفت "تيك توك" الاتهامات، معتبرة أن القرار جزء من إعادة هيكلة عالمية تشمل بريطانيا وجنوب وجنوب شرق آسيا، في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي لإزالة المحتوى المخالف تلقائيًا، حيث يُزال الآن 91% من هذا المحتوى آليًا.

ورغم ذلك، يرى ممثلو النقابة أن المشرفين يؤدون وظائف عالية الخطورة وذات أجر منخفض، ويواجهون محتوى صادمًا بشكل يومي دون موارد كافية.

كما حذرت منظمات حقوقية من أن الاستغناء عن مشرفي السلامة يعرض المستخدمين للخطر، معتبرة أن "تيك توك" تعطي الأولوية لمحاربة النقابات على حساب سلامة المستخدمين وحقوق العاملين.

وتأمل الجهات الداعمة للقضية أن تُلزم المحكمة الشركة بتغيير سياساتها، بينما أكدت "تيك توك" أن هدفها الأول هو تعزيز السلامة للمستخدمين من خلال التحديثات التقنية وإعادة الهيكلة.