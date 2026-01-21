"سناب شات" تتوصل لتسوية في قضية الإدمان على وسائل التواصل قبل بدء المحاكمة

أكد مكتب المحاماة الممثل للمدعين أن القضية قد تفتح الباب أمام تعويضات بمليارات الدولارات وتغييرات تنظيمية، مقارنة بقضايا التبغ والمواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

توصلت شركة "سناب"، المالكة لتطبيق "سناب شات"، إلى تسوية ودية في دعوى قضائية تتهمها بالتسبب في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أيام من انطلاق جلسات المحاكمة في ولاية كاليفورنيا.

وكانت الدعوى تشمل أيضًا شركات "ميتا" (مالكة إنستغرام)، و"تيك توك" التابعة لـ"بايت دانس"، و"يوتيوب" التابعة لـ"ألفابت"، والتي ما تزال تواجه المحاكمة.

وكان من المنتظر أن يدلي الرئيس التنفيذي لـ"سناب"، إيفان شبيغل، بشهادته في القضية، التي رفعتها شابة تبلغ من العمر 19 عامًا وتتهم شركات التقنية بالتسبب في مشاكل نفسية نتيجة الإدمان على التطبيقات.

وتعد هذه القضية الأولى ضمن سلسلة من ثلاث محاكمات "اختبارية" تشمل آلاف الدعاوى المماثلة، بعدما قضت محكمة في لوس أنجلوس بإمكانية تحميل الشركات مسؤولية الأضرار الناجمة عن تصميم المنصات، وليس فقط عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

ورغم استناد شركات التقنية في السابق إلى الحماية القانونية التي توفرها المادة 230 من قانون تنظيم الإنترنت الأميركي، إلا أن هذه المحاكمات قد تفرض تغييرات كبيرة على تصاميم المنصات وتشدد التشريعات الخاصة بتفاعل الشركات مع القاصرين.

وأكد مكتب المحاماة الممثل للمدعين أن القضية قد تفتح الباب أمام تعويضات بمليارات الدولارات وتغييرات تنظيمية، مقارنة بقضايا التبغ والمواد الأفيونية في الولايات المتحدة.


