هل تحظر أوروبا وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين في 2026؟

يدرس الاتحاد الأوروبي حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين، وشهد الموضوع بدء دول مثل فرنسا والدنمارك خطوات وطنية، وسط دعم أوروبي، وتشريعات رقمية أكثر صرامة.

يتصاعد النقاش في الاتحاد الأوروبي، بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، في حين تسعى عدة دول أعضاء إلى فرض حظر وطنيّ، بشكل عاجل.

وتوسّع الجدل في بروكسل منذ أن أصبحت أستراليا، في كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشر.

وتراقب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من كثب هذا الإجراء غير المسبوق، آملة في الاستفادة منه، وربما تطبيقه على المستوى الأوروبي.

ودعا عدد من الدول، بينها فرنسا، والدنمارك، واليونان، وإسبانيا إلى حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وبسبب عدم النجاح في تحقيق ذلك حتى الآن، قررت فرنسا عدم الانتظار أكثر، وتطبيق حظر على المستوى الوطني.

وقد وافق البرلمان الفرنسي، بعد قراءة أولى، على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشر، وهو إجراء يحظى بدعم قوي من الحكومة، والرئيس إيمانويل ماكرون.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تأييدها الشخصي لمثل هذه الإجراءات المتعلقة بالقاصرين، وقارنتها بحظر التدخين، أو شرب الكحول.

وقالت إنها ترغب في الاستماع إلى آراء خبراء قبل اقتراح مقاربة موحدة للاتحاد الأوروبي، وتعتزم تشكيل لجنة من المتخصصين لتقديم مقترحاتها.

وليس الاتحاد الأوروبي الجهة الوحيدة التي تطرح هذه المسألة، إذ تتقدّم النرويج، ونيوزيلندا، وماليزيا في هذا المسار، في حين تدرس المملكة المتحدة المسألة أيضا.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أقرّ قوانين صارمة لتنظيم المنصات الرقمية، وأطلق في هذا الإطار عدة تحقيقات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، أحدها بدأ عام 2024، يتناول تأثير "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"تيك توك" على صحة الأطفال، ومن المتوقع أن يُستكمل بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، بحسب مصدر أوروبي.

"كل الخيارات مفتوحة"

وكان من المفترض تشكيل اللجنة التي تحدّثت عنها فون دير لاين، بحلول نهاية عام 2025، لكنها أُجّلت إلى أوائل 2026. ويتمثل هدف اللجنة في اقتراح تدابير ملموسة، لتعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت، وفق ما أوضح الناطق باسم قسم الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية، توما رينييه.

وقال رينييه إنّ "كل الخيارات مفتوحة"، فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن اتخاذها، مضيفا: "سندرس الآراء، ونأخذها بعين الاعتبار في قراراتنا المقبلة".

وأبدى البرلمان الأوروبي رغبته في تسريع وتيرة العمل، وسبق أن اقترح تحديد سنّ رقمية موحدة، عند 16 عاما على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وعلى غرار فرنسا، ترغب دول أعضاء أخرى في اتخاذ إجراءات مماثلة، فقد أعلنت الدنمارك عزمها حظر منصات الإنترنت لمن هم دون 15 سنة، فيما تجري في إسبانيا حاليا، مناقشة مشروع قانون يقضي بتحديد السن الرقمية، عند 16 عاما.

ويتعيّن على الدول الأعضاء، احترام صلاحيات المفوضية الأوروبية. وبموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، تقع على عاتق المفوضية، مسؤولية التأكد من أن المنصات الرقمية تطبق إجراءات التحقق من العمر؛ امتثالا للحظر الوطني.

ويختبر عدد من الدول، من بينها: فرنسا والدنمارك، تطبيقا للتحقق من عمر المستخدمين، ابتكره الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تُستكمل هذه التجربة بنهاية العام، وتأمل بروكسل أن يُتيح هذا النظام الأوروبي تطبيقا موحّدا للحظر الوطني.

عقوبات على المنصات؟

حتى لو تخلّت الدول الأعضاء الـ27 عن فرض حظر أوروبي شامل، لا يزال بإمكان الاتحاد الأوروبي استخدام تشريعاته الرقمية، لإلزام المنصات بتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.

ويحظر قانون الخدمات الرقمية، على سبيل المثال، الإعلانات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال.

ويؤكد بول أوليفر ريختر، من مركز بروغيل للأبحاث، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه "استخدام قانون الخدمات الرقمية لتغيير طريقة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي".

وتركزّ التحقيقات المتعلقة بتطبيقات "تيك توكط، و"فيسبوك"، و"إنستغرام" بشكل خاص على الآثار الإدمانية للمحتوى الذي توصي به خوارزمياتها على الأطفال، وخطر تعرضهم لمحتوى خطر، أو ضار.

ويؤكد رينييه أنّ "العمل جارٍ بوتيرة نشطة" في هذه التحقيقات، مؤكدا أنها ستُستكمل، حتى إن استغرق هذا النوع من الإجراءات وقتا طويلا.