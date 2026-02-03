استدعاء إيلون ماسك للتحقيق في فرنسا وتفتيش مكاتب شركة "إكس"

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا بعد شكوى من نوّاب بشأن تحيّز خوارزميّات المنصّة المعروفة، اتّسع التحقيق بعدها ليشمل عددًا من الجرائم الإلكترونية، منها: حيازة صور جنسيّة لأطفال، وتزييف صور ذات طابع جنسيّ، وإتاحة رؤيتها، وتوزيعها.

أعلنت النيابة العامة في باريس، الثلاثاء، أنّها استدعت مالك منصة "إكس"، إيلون ماسك للاستجواب في 20 نيسان/ أبريل، مشيرة إلى أنّ مكاتب المنصة في فرنسا تخضع حاليا للتفتيش؛ على خلفية الاشتباه بارتكاب تجاوزات عدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت المدعية العامة الفرنسية، لور بيكو، إنّ ماسك و الرئيسة التنفيذية السابقة لــ"إكس"، ليندا ياكارينو، قد استُدعيا للاستجواب في 20 نيسان/ أبريل، "بصفتهما المديرَين الفعليَّين والقانونيَّين لمنصة ’إكس’ خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة".

وأضافت القاضية أنّه "بالتوازي مع ذلك، تخضع مكاتب منصة ’إكس’ في فرنسا للتفتيش الثلاثاء".

وتُنَفَّذ هذه الإجراءات في إطار تحقيق فُتح مطلع عام 2025، على خلفية شكاوى تقدّم بها نواب ندّدوا بتحيّز خوارزميات ’إكس’ المملوكة لماسك، والتي يُحتمل أنّها أثرت سلبًا على أداء المنصة.

وتوسّعت التحقيقات منذ ذلك الحين لتشمل جرائم أخرى، بينها: التواطؤ على حيازة صور إباحية لأطفال، وفي توزيعها، أو عرضها، أو إتاحتها بانتظام، بالإضافة إلى تزييف صور ذات طابع جنسيّ، وإنكار محرقة الهولوكوست.

وإلى جانب ماسك وياكارينو، "استُدعيَ موظفون في ’إكس’ للاستجواب بين 20 و24 نيسان/ أبريل 2026"، بحسب بيكو.

وقالت المدعية العامة إنّ "هذه الاستجوابات الطوعية مع مسؤولين تنفيذيّين، ستتيح لهم عرض موقفهم بشأن الوقائع، وإذا لزم الأمر، توضيح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد".