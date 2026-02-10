إجراءات ضد "ميتا" بسبب حجب روبوتات ذكاء اصطناعي منافسة عن واتساب

"واتساب" يشكّل "نقطة دخول مهمة" لروبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي"، للوصول إلى المستخدمين، وأن حجب هذه القناة قد يحدّ من قدرة المنافسين على التوسّع...

هدّد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات بحق شركة "ميتا" بعد اتهامها بمنع روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تابعة لشركات منافسة، من استخدام منصة "واتساب"، في خطوة اعتبرتها بروكسل انتهاكًا محتملاً لقواعد المنافسة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن خدمة "واتساب بيزنس"، المخصّصة لتواصل الشركات مع زبائنها، تبدو في وضع مخالف لقوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بعدما أدّى تحديث أُطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى حصر استخدام مساعدات الذكاء الاصطناعي على المنصة بـ"ميتا إيه آي" فقط، وهو النظام الذي تطوّره الشركة الأميركية المالكة أيضًا لـ"فيسبوك" و"إنستغرام".

وأشارت المفوضية إلى أن "ميتا" تُعد لاعبًا مهيمنًا في سوق تطبيقات المراسلة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الشركة "تسيء استخدام" هذا الموقع عبر "رفض إتاحة الوصول إلى واتساب أمام شركات أخرى"، ما قد يسبّب "ضررًا خطيرًا ولا يمكن إصلاحه" للمنافسة في السوق.

وأضافت أن "واتساب" يشكّل "نقطة دخول مهمة" لروبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي"، للوصول إلى المستخدمين، وأن حجب هذه القناة قد يحدّ من قدرة المنافسين على التوسّع.

ويأتي هذا التحذير في ظل توتّر متصاعد بين السلطات الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ تستعد بروكسل، وفق تقارير، لتشديد تطبيق قوانين المنافسة، بينما وصفت واشنطن هذه الإجراءات بأنها "تمييزية" بحق الشركات الأميركية.

وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، إن بروكسل "ملزمة بالدفاع عن قواعدها وتطبيقها لضمان سوق يعمل بصورة سليمة"، مؤكدة أن القضية تتعلق بحماية المنافسة لا بالسياسة.

من جهتها، نفت "ميتا" وجود مبرّر لتدخل الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هناك "العديد من خيارات الذكاء الاصطناعي" المتاحة للمستخدمين عبر متاجر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والأجهزة والشراكات المختلفة. وأضاف متحدث باسم الشركة أن افتراض المفوضية بأن واجهة "واتساب بيزنس" تمثل قناة توزيع أساسية لروبوتات الدردشة "غير صحيح".

ويُذكر أن السلطات البرازيلية كانت قد فتحت الشهر الماضي قضية مماثلة ضد "واتساب بيزنس" على خلفية ممارسات اعتُبرت محتملة الإضرار بالمنافسة، قبل أن تُعلّق الإجراءات، مع تأكيد "ميتا" حينها أن الاتهامات "خاطئة من أساسها".

