"تعمّد خلق إدمان لدى القاصرين": "ميتا" و"غوغل" أمام المحكمة في لوس أنجليس

بدأت محاكمة شركتي "ميتا" و"غوغل" الإثنين في محكمة مدنية في لوس أنجليس، إثر دعوى رفعها محامي مدعية يتهم المجموعتين العملاقتين بتعمّد خلق إدمان لدى الأطفال على استخدام منصاتهما.

وأكّد المحامي مارك لانيير في مرافعته الافتتاحية أن الآلية التي لوحظت على "إنستغرام" ("ميتا") و"يوتيوب" ("غوغل") لم تحدث "عن طريق الصدفة، بل عن قصد، لأن الإدمان مربح".

وقد تُرسّخ نتائج هذه الإجراءات سابقة قانونية هامة بشأن المسؤولية المدنية للشركات القائمة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لا تزال حتى الآن معفية منها.

ومن المتوقع أن تتبعها عشرات القضايا المماثلة في الأشهر المقبلة.

وسيكون الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زاكربرغ من بين الذين سيُستدعون للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة في 18 شباط/فبراير، بينما سيدلي الرئيس التنفيذي لشركة "إنستغرام" آدم موسيري بشهادته الأربعاء.

وفي غياب "تيك توك" و"سنابتشات" اللتين اختارتا تسوية القضية بمبلغ لم يُفصح عنه، فإن "يوتيوب"، التابعة لشركة "غوغل"، و"ميتا"، المجموعة العملاقة المالكة لـ"إنستغرام"، هما فقط من اختارتا الدفاع في هذه المحاكمة المتوقع أن تستمر لأكثر من شهر.

ويتعيّن على هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا والذين تمت الموافقة على أسمائهم الجمعة بعد تصويت معقد امتدّ على أكثر من أسبوع، البت في القضية التي رفعتها كايلي جي. إم، البالغة 20 عامًا والمتحدرة من كاليفورنيا.

واعتُبرت قضيتها نموذجية بما يكفي لتكون بمثابة اختبار، وستُشكّل نتيجتها سابقة لمئات الدعاوى القضائية المماثلة المرفوعة في كاليفورنيا.

وبدأت الشابة استخدام "يوتيوب" في سن السادسة ثم أنشأت حسابًا على "إنستغرام" في سن الحادية عشرة قبل أن تنضم إلى "سنابتشات" و"تيك توك" بعد ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات. وتقول إنها دخلت في حالة إدمان شديد على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أغرقها في دوامة من الاكتئاب والقلق ومشاكل تتعلق بصورة جسدها.

إدمان الأطفال هدفًا

وفي مرافعته، قدّم مارك لانيير العديد من الوثائق الداخلية لشركتي "غوغل" و"ميتا" لدعم حجته بوجود نية متعمّدة بالتسبب بالإدمان.

وقال المحامي إن وثيقة استقاها من شركة "غوغل"، تذكر صراحة "إدمان مستخدمي الإنترنت" كهدف معلن. وقال: "هذه هي فلسفتهم".

كما عرض رسالة بريد إلكتروني داخلية من مارك زاكربرغ حثّ فيها، بحسب قوله، فرقه على إعادة تنشيط تفاعل المستخدمين الأصغر سنًا على "إنستغرام".

وأعاد مارك لانيير التأكيد على نموذج أعمال "ميتا" و"غوغل" الذي يعتمد بشكل كبير على الإعلانات بأسعار تُحدد بناءً على معدلات الاستخدام، أي الوقت الذي يمضيه المستخدمون على المنصات.

وستحضر كايلي جلسة الاستماع للإدلاء بشهادتها فقط ولن تشارك في بقية الإجراءات. وردّ محامي "ميتا" بول شميدت بأن تدهور الحالة النفسية لكايلي مرتبط بشكل أساسي بوضعها العائلي.

فقد شهدت في سن مبكرة جدًا على عنف أسري لدى والديها، ما دفع إلى تلقي علاج نفسي في سن الثالثة، حتى قبل أن تتعرّف على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرّضت الفتاة الصغيرة لاحقًا للإيذاء من والدتها التي قالت إنها دفعتها إلى "التفكير في الانتحار"، بحسب المحامي.

وأشار بول شميدت أيضًا إلى أن كايلي لم تذكر وسائل التواصل الاجتماعي إلا في 20 جلسة علاجية من أصل 260، وأن "إنستغرام" لم يمثل سوى جزء ضئيل من استخدامها.

وفي مواجهة المجموعات القائمة على منصات التواصل الاجتماعي التي تتمتع بحماية القانون الأميركي في ما يتعلق بمحتوى منصاتها، يحاول المدعون التصدّي لطريقة عمل هذه الشبكات، تحديدًا الخوارزمية المستخدمة فيها وميزات التخصيص التي تشجع على مشاهدة الفيديوهات بشكل قهري.