روسيا تفرض قيودًا متدرجة على "تلغرام" وسط اتهامات بتشديد الرقابة

أعلنت هيئة مراقبة الإنترنت في روسيا، الثلاثاء، بدء فرض قيود متدرجة على منصة "تلغرام" للمراسلة، متهمة التطبيق بعدم الامتثال للقوانين المحلية، في خطوة تأتي ضمن مساعي موسكو لدفع المستخدمين نحو خدمات إنترنت محلية خاضعة للرقابة.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات "روسكومنادزور"، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إنها ستواصل فرض قيود تدريجية على "تلغرام"، مؤكدة أن المنصة لم تلتزم بالتشريعات الروسية التي تفرض تخزين بيانات المستخدمين الروس داخل البلاد، واتخاذ إجراءات للحد من استخدام المنصات التي تُعتبر، وفق موسكو، مخصصة "لأغراض جرمية وإرهابية".

وتلوّح السلطات الروسية منذ سنوات بفرض قيود واسعة أو حظر تام على منصات رقمية أجنبية في حال عدم امتثالها للقوانين المحلية، في سياق تشديد السيطرة على الفضاء الرقمي.

من جانبه، كتب مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، في منشور على قناته في التطبيق أن روسيا "تقيّد الوصول إلى تلغرام في محاولة لإجبار المواطنين على التحول إلى تطبيق خاضع لسيطرة الدولة ومصمم للمراقبة وفرض رقابة سياسية".

ويرى معارضون ومنظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لإحكام الرقابة على الإنترنت، في ظل حملة قمع موسعة تستهدف المعارضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ما وصفته باستراتيجية مستمرة "لخنق تداول المعلومات"، مشيرة إلى أن روسيا تحتل المرتبة 171 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي. كما اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن الخطوة تنطوي على «رقابة وعرقلة بذريعة حماية حقوق الناس ومصالحهم».

ويُعد "تلغرام" من أكثر التطبيقات استخدامًا في روسيا، سواء كخدمة مراسلة فورية أو منصة لنشر الأخبار والمحتوى العام، إذ تعتمد عليه شخصيات عامة وهيئات حكومية، بما في ذلك الكرملين، لنشر تحديثات منتظمة.

وانتقد بعض المدوّنين المؤيدين للحرب القرار، معتبرين أنه قد يعرقل تبادل المعلومات المتعلقة بجبهات القتال والمناطق التي تسيطر عليها روسيا. ووصفت قناة "تو ميجرز"، إحدى أبرز قنوات المراسلين العسكريين، الخطوة بأنها "مزعجة جدًا"، محذرة من أن التحول إلى منصات روسية محدودة الانتشار خارج البلاد قد يضعف القدرة على إيصال الرواية المحلية إلى جمهور أوسع.

