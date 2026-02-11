منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2026 ينطلق في نسخته العاشرة

شارك في المنتدى هذا العام أكثر من 68 متحدثًا/ة ومدربًا/ة من فلسطين والمنطقة والعالم، يجتمعون لحماية السردية الفلسطينية، ومساءلة من يحاولون إسكاتها، وإعادة تثبيت الحق في الظهور والتعبير في وجه المحو الرقمي...

أعلن "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، عن إطلاق النسخة العاشرة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، التي ستُعقد على مدار يومين، في 30 و31 آذار/ مارس 2026، بصيغة هجينة تجمع بين جلسات رقمية وورش عمل حضورية تُقام بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وشركاء محلّيين في مدن فلسطينية متعددة.

يحمل المنتدى هذا العام شعار "المعركة على السردية الفلسطينية الرقمية في عصر المعلومات"، ويأتي في سياق تتصاعد فيه محاولات طمس الرواية الفلسطينية، ومحو الذاكرة الجمعية، وتوجيه الوعي العام عبر أدوات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، في ظل واقع سياسي تتداخل فيه الإبادة مع الخوارزميات، والصوت الإنساني مع رقابة الآلة.

ينطلق المنتدى في وقت حاسم، ترتبط فيه السيطرة على السردية الرقمية الفلسطينية مباشرة بالبقاء، ويتحوّل الفضاء الرقمي إلى ساحة صراع على الوجود. ومن هذا المنطلق، يوفّر المنتدى مساحة للحوار والعمل المشترك، تُمكّن النشطاء والناشطات والصحفيين/ات والمبدعين/ات والباحثين/ات من إنتاج سرديات قائمة على الأدلة، قادرة على الصمود أمام التشويه والخداع، وعلى الوصول إلى جمهور عالمي بأدوات استراتيجية وأخلاقية.

ويفتتح المنتدى فعالياته بجلسة ترحيبية فنية وفكرية، تليها سلسلة من الحوارات المتنوعة التي تسائل آليات تشكيل السرد السياسي، وتكشف العلاقة بين السلطة والشرعية والظهور في الفضاء الرقمي. كما يناقش المنتدى مسؤولية المنصات التكنولوجية الكبرى في إعادة إنتاج التحيّز السياسي، ويقدّم تجارب فريدة حول التحقق من المعلومات والاستخبارات مفتوحة المصدر كأدوات للصمود.

في اليوم الثاني، ينتقل المنتدى إلى فضاء التعلّم الميداني من خلال ورش عمل حضورية في نابلس، ورام الله، والقدس، وبيت لحم. وتتناول هذه الورش موضوعات عملية، من بينها تقنيات كشف التزييف، نقد الخوارزميات، إنتاج السرديات المجتمعية، الصحافة المدنية، توثيق الذاكرة، الذكاء الاصطناعي، وأدوات التنظيم المجتمعي.

كما يشهد اليوم الثاني مجموعة من الورش الرقمية التفاعلية، التي تناقش قضايا راهنة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الدعاية، تحديات الحيادية في ويكيبيديا، العنف القائم على النوع الاجتماعي في زمن الحرب، بناء سرديات التحدي باستخدام الميمز، وأخلاقيات تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويشارك في المنتدى هذا العام أكثر من 68 متحدثًا/ة ومدربًا/ة من فلسطين والمنطقة والعالم، يجتمعون لحماية السردية الفلسطينية، ومساءلة من يحاولون إسكاتها، وإعادة تثبيت الحق في الظهور والتعبير في وجه المحو الرقمي، من ضمنهم باحثون/ات، صحافيون/ات، فنانون/ات، ونشطاء وناشطات ومدافعون/ات عن الحقوق الرقمية.

منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2026 ليس مساحة للنقاش فقط، بل هو تحرك جماعي لمواجهة محاولات الإلغاء والطمس. للمشاركة والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.