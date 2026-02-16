الاتحاد الأوروبي يضغط على "واتساب" لإتاحة مساعدين منافسين للذكاء الاصطناعي

بحسب المفوضية الأوروبية، فإن هذا التغيير قد يُعدّ، مبدئيًا، مخالفًا لقواعد المنافسة في الاتحاد، مشيرةً إلى أن استبعاد المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرًا جسيمًا يصعب تداركه على السوق....

تواجه منصة "واتساب" ضغوطًا من المفوضية الأوروبية للسماح لمستخدميها داخل الاتحاد الأوروبي بتشغيل مساعدين منافسين للذكاء الاصطناعي بدل الاكتفاء بمساعد "ميتا" المدمج في التطبيق، في خطوة قد ترتبط بقواعد مكافحة الاحتكار.

وكانت "واتساب" قد بدأت طرح مساعد "ميتا أيه.آي" على شكل أيقونة دائرية زرقاء داخل التطبيق، من دون إتاحة خيار تعطيله أو استبداله ببرامج محادثة أخرى مثل "جيميني" أو "شات جي.بي.تي" أو "كلود". كما عدّلت "ميتا" شروط الاستخدام الشهر الماضي ليصبح مساعدها الذكي الخيار الوحيد المتاح على المنصة.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن هذا التغيير قد يُعدّ، مبدئيًا، مخالفًا لقواعد المنافسة في الاتحاد، مشيرةً إلى أن استبعاد المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرًا جسيمًا يصعب تداركه على السوق.

وقالت مفوضة حماية المنافسة والأسواق في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، إن حماية المنافسة الفعالة في هذا القطاع الحيوي تقتضي عدم السماح للشركات المهيمنة باستغلال نفوذها لتحقيق مزايا غير عادلة.

وتدرس المفوضية فرض قيود مؤقتة على "ميتا" إلى حين استكمال تحقيق معمّق في القضية، في وقت تخضع فيه الشركة لسلسلة تحقيقات أخرى بموجب القوانين الرقمية الأوروبية، من بينها ملفات تتعلق بالشفافية في إدارة البيانات والتعامل مع المحتوى غير القانوني.

وأدى تصاعد التدقيق الأوروبي إلى توتر في العلاقات بين بروكسل وواشنطن، إذ اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" مارك زوكربيرغ، الاتحاد الأوروبي بممارسة الرقابة على شركات التكنولوجيا الأميركية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه "ميتا" إلى تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تواجه منافسة متزايدة من شركات مثل "غوغل" و"أوبن إيه.آي".

