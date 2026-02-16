"وارنر براذرز ديسكفري" تدرس استئناف محادثات البيع مع "باراماونت"

يدرس مجلس إدارة "وارنر براذرز ديسكفري" ما إذا كان العرض الجديد من "باراماونت" يوفر مسارًا أفضل لإتمام الصفقة، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن الرد، مع احتمال الالتزام بالاتفاق القائم مع "نتفليكس"...

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة "وارنر براذرز ديسكفري" تبحث استئناف مفاوضات البيع مع "باراماونت سكاي دانس"، بعد تلقيها عرضًا معدّلًا من الشركة المنافسة، في وقت لا يزال مجلس الإدارة يقيّم الخيارات المتاحة.

ولم يتسنّ لـ"رويترز" التحقق من صحة ما أوردته "بلومبرغ"، فيما لم تصدر تعليقات فورية من "باراماونت" أو "وارنر براذرز ديسكفري" أو "نتفليكس".

وكانت "باراماونت" قد رفعت عرضها الأسبوع الماضي عبر إضافة مدفوعات نقدية إضافية للمساهمين عن كل ربع سنوي يتأخر فيه إتمام الصفقة بعد العام الحالي. وأعلنت أنها ستدفع "رسوم تأخير" ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار للسهم، بما يعادل نحو 650 مليون دولار، بدءًا من عام 2027 وحتى إغلاق الصفقة.

كما تعهدت بتحمّل رسوم فسخ الاتفاق التي قد تدفعها "وارنر براذرز ديسكفري" إلى "نتفليكس"، والبالغة 2.8 مليار دولار. غير أن "باراماونت" أبقت على عرضها عند 30 دولارًا للسهم، ما يقيّم الصفقة بنحو 108.4 مليار دولار شاملة الديون.

وتتنافس "نتفليكس" و"باراماونت" على الاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، التي تمتلك استوديوهات سينمائية وتلفزيونية بارزة، إضافةً إلى مكتبة واسعة من المحتوى وسلاسل شهيرة مثل "صراع العروش" و"هاري بوتر"، إلى جانب شخصيات "دي سي كوميكس" الخارقة، من بينها باتمان وسوبرمان.