مذيع أميركي يقاضي "غوغل" بتهمة استنساخ صوته عبر أداة ذكاء اصطناعي

رفع المذيع السابق في الإذاعة الأميركية العامة NPR، ديفيد غرين، دعوى قضائية ضد شركة "غوغل"، متهمًا إياها باستخدام صوته من دون إذنه في إحدى أدواتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويتهم غرين الشركة بانتهاك حقوقه عبر استنساخ صوته في أداة "نوتبوك إل إم"، المخصصة لتلخيص المستندات وإنشاء ملخصات صوتية، من دون الحصول على موافقته أو منحه أي تعويض مالي.

وكان غرين قد قدّم برنامج "Morning Edition" على NPR لمدة ثماني سنوات حتى عام 2020، ويقدّم حاليًا البودكاست السياسي "Left, Right and Center" لصالح صحيفة "واشنطن بوست". وقال إنه قرر اللجوء إلى القضاء بعدما تواصل معه أصدقاء وأفراد من عائلته مستفسرين عمّا إذا كان الصوت المستخدم في الأداة يعود إليه.

في المقابل، نفت "غوغل" هذه الاتهامات. ونقل موقع "ديجيتال تريندز" عن متحدث باسم الشركة قوله إن الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن الصوت المستخدم في العروض الصوتية لـ"نوتبوك إل إم" يعود إلى ممثل محترف تعاقدت معه الشركة مقابل أجر، من دون الكشف عن هويته.

وتعيد القضية إلى الأذهان دعوى سابقة أقامتها الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون ضد شركة "أوبن إيه آي"، متهمةً إياها باستخدام صوت يشبه صوتها في روبوت الدردشة "تشات جي بي تي". وكانت جوهانسون قد ذكرت أنها رفضت طلبين من الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، لاستخدام صوتها، وأعربت عن صدمتها من التشابه الكبير بين الصوت المستخدم وصوتها في أدائها لشخصية ذكاء اصطناعي في فيلم "Her" عام 2013.

وأوضحت "أوبن إيه آي" حينها أن الصوت يعود إلى ممثلة محترفة أخرى، قبل أن تقرر لاحقًا إزالته. وفي حال عدم توصل غرين و"غوغل" إلى تسوية، فمن المرجح أن يُحسم النزاع أمام القضاء.

