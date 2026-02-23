"بلوسكاي" تدمج خدمة مراسلة مشفّرة عبر تطبيق "جيرم دي إم"

وبموجب هذا التكامل، يصبح تطبيق "جيرم دي إم" أول خدمة مراسلة خاصة يمكن تشغيلها من داخل "بلوسكاي" نفسه، مع توفير بيئة مشفّرة بالكامل للتواصل بين المستخدمين...

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية "بلوسكاي" دمج تقنية مراسلة مشفّرة طوّرتها شركة "جيرم نتورك" الناشئة، ما يتيح تبادل الرسائل الخاصة بين طرفين مباشرة داخل التطبيق، في خطوة تميّزها عن المنصات الكبرى التي لا تسمح بتشغيل تطبيقات محادثة خارجية ضمن بيئاتها.

وبموجب هذا التكامل، يصبح تطبيق "جيرم دي إم" أول خدمة مراسلة خاصة يمكن تشغيلها من داخل "بلوسكاي" نفسه، مع توفير بيئة مشفّرة بالكامل للتواصل بين المستخدمين.

وبالتزامن مع الإطلاق، أصدرت شركة "جيرم" إرشادات تقنية جديدة تتيح للتطبيقات المبنية على بروتوكول "إيه تي" (AT Protocol)، وهو الأساس الذي يعتمد عليه "بلوسكاي"، العمل من داخل التطبيق.

وذكر موقع "تك كرانش" أن هذه الخطوة تعكس طبيعة أنظمة التواصل الاجتماعي المفتوحة، حيث يمكن للمطورين ابتكار ميزات جديدة وتشغيلها عبر منصة مفتوحة، بدلًا من حصرها بالشركة المالكة.

وكانت "بلوسكاي" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن التكامل التجريبي سيسمح لمستخدمي "جيرم" بإضافة زر إلى ملفاتهم الشخصية، يمكّن الآخرين من مراسلتهم عبر "بلوسكاي" ضمن قناة مشفّرة.

ويتوافر تطبيق "جيرم" أيضًا بنسخة تجريبية عامة على نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS) في أميركا الشمالية وأوروبا. وأفاد فريق الشركة بأن التطبيق سجّل آلاف التنزيلات، فيما ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا بمقدار خمسة أضعاف عقب الإعلان عن دمجه مع "بلوسكاي".

وتقع شركة "جيرم" في ولاية كاليفورنيا، وقد أسستها تيسا براون، الباحثة في مجال الاتصالات والأستاذة السابقة في جامعة ستانفورد، إلى جانب مارك شو، الذي سبق أن عمل مهندسًا لحماية الخصوصية في شركة "آبل".

وتهدف الشركة إلى تقديم بديل حديث لتطبيقات المراسلة المشفّرة مثل "آي ماسيدج" (iMessage) و"سيغنال" و"واتساب"، من خلال الاعتماد على تقنيات أكثر تطورًا.