"إكس" تمنع الربح من فيديوهات الحرب المفبركة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة "إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تعديل سياساتها الخاصة ببرنامج تقاسم أرباح الإعلانات، عبر منع تحقيق الأرباح من الحسابات التي تنشر بشكل متكرر مقاطع فيديو حربية مولّدة بالذكاء الاصطناعي من دون الإفصاح عن طبيعتها.

وأوضحت المنصة أنها ستعلّق حسابات المستخدمين لمدة 90 يومًا إذا نشروا مقاطع مصوّرة لنزاعات مسلّحة جرى إنتاجها بالذكاء الاصطناعي من دون الإشارة بوضوح إلى ذلك. وأضافت أن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى حظر دائم للحساب.

ويتيح برنامج تقاسم أرباح الإعلانات في "إكس" للمستخدمين تحقيق عائدات قد تصل إلى مئات الدولارات شهريًا، ما جعل بعض الحسابات تنشر مقاطع مفبركة لجذب المشاهدات. وقال رئيس قسم المنتجات في الشركة، نيكيتا بير، إن الوصول إلى معلومات موثوقة يصبح بالغ الأهمية خلال الحروب، محذرًا من أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية تجعل من السهل إنتاج محتوى مضلل.

ويأتي هذا التعديل في ظل انتقادات متواصلة لسياسات إدارة المحتوى في المنصة منذ استحواذ ماسك عليها مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وتزامنت الخطوة مع انتشار واسع لمقاطع وصور مفبركة تتعلق بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إذ تداول مستخدمون على منصات التواصل مقاطع قيل إنها توثق هجمات صاروخية أو معارك جوية.

وكشفت منصات تحقق أن بعض هذه المقاطع مولّد بالذكاء الاصطناعي، بينها فيديو زُعم أنه يظهر صاروخًا إيرانيًا يقسم مبنى في تل أبيب إلى نصفين، قبل أن يتبين أنه مصنوع باستخدام أداة "فيو" التابعة لشركة "غوغل".

كما رصدت وسائل إعلام انتشار مقطع مفبرك يظهر صواريخ إيرانية تطارد طائرة أميركية وتسقطها، وقد حصد نحو 70 مليون مشاهدة على الإنترنت.

ووفق بيانات شركة "نيوزغارد"، المتخصصة في تتبع الأخبار المضللة، تجاوزت مشاهدات المواد المفبركة المرتبطة بالحرب مع إيران 21.9 مليون مشاهدة على منصة "إكس" وحدها، بينما تنتشر مقاطع مماثلة على منصات أخرى مثل "تيك توك" و"تليغرام" و"واتساب"، حيث يصعب قياس حجم انتشارها بدقة.