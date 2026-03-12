الذكاء الاصطناعي لـ"ميتا" يقرأ الرسائل الشخصيّة للمستخدمين

وبحسب تقارير تقنية، تستطيع الأنظمة الجديدة رصد الرسائل التي يُشتبه في احتوائها على محتوى احتيالي، ما يسمح بحذفها أو التحذير منها تلقائيًا قبل أن يتفاعل معها المستخدم...

أتاحت شركة "ميتا" لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها تحليل الرسائل في تطبيق "ماسنجر". وادّعت الشركة أنّ وصول نموذج الذكاء الاصطاعي إلى الرسائل، بهدف "اكتشاف محاولات الاحتيال وإيقافها" قبل وصولها إلى المستخدمين، في خطوة أثارت مخاوف وانتقادات عديدة لدى المدافعين عن الخصوصية.

وبحسب تقارير تقنية، تستطيع الأنظمة الجديدة رصد الرسائل التي يُشتبه في احتوائها على محتوى احتيالي، ما يسمح بحذفها أو التحذير منها تلقائيًا قبل أن يتفاعل معها المستخدم.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مجموعة أدوات أطلقتها الشركة لتعزيز الحماية على منصاتها، تشمل تنبيهات تظهر عند تلقي طلبات صداقة من حسابات يُحتمل أن تكون مزيفة أو مرتبطة بأنشطة احتيالية.

كما تتيح المنصة للمستخدمين إرسال الرسائل المشبوهة إلى نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لتحليلها وتحديد ما إذا كانت محاولة احتيال.

وتوسّع "ميتا" في الوقت ذاته جهودها لتوثيق حسابات المعلنين، بهدف رفع نسبة الإعلانات الصادرة عن حسابات موثقة إلى نحو 90%، في محاولة للحد من انتشار الإعلانات الاحتيالية.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا تنبيهات مفصلة في "واتساب" عند محاولة ربط الحساب بأجهزة جديدة، وهي طريقة يستخدمها المحتالون للسيطرة على حسابات الضحايا.

ووفق بيانات الشركة، أزيل أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي خلال العام الماضي من منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وتم حذف 92% منها قبل أن يبدأ عرضها للمستخدمين، إضافة إلى إزالة أكثر من 10 ملايين حساب مرتبط بأنشطة احتيالية.

ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، فإن خبراء في مجال الخصوصية حذروا من أن السماح للذكاء الاصطناعي بالاطلاع على الرسائل الخاصة قد يثير مخاوف تتعلق بحماية بيانات المستخدمين.