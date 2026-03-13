اتهام قراصنة روس بحملة لاختراق حسابات "واتساب" و"سيغنال"

جاء في تقرير مشترك لجهاز الاستخبارات والأمن الدفاعي الهولندي وجهاز الاستخبارات والأمن العام الهولندي أن الحملة تستهدف مسؤولين حكوميين وصحافيين في دول عدة، مشيرًا إلى أن موظفين في الحكومة الهولندية كانوا من بين المستهدفين...

اتهمت أجهزة الاستخبارات الهولندية جهات مرتبطة بالدولة الروسية، بينها الاستخبارات العسكرية، بالوقوف وراء حملة تجسس إلكتروني تستهدف اختراق حسابات المستخدمين على منصتي "واتساب" و"سيغنال".

وجاء في تقرير مشترك لجهاز الاستخبارات والأمن الدفاعي الهولندي وجهاز الاستخبارات والأمن العام الهولندي أن الحملة تستهدف مسؤولين حكوميين وصحافيين في دول عدة، مشيرًا إلى أن موظفين في الحكومة الهولندية كانوا من بين المستهدفين.

وبحسب التقرير، يعتمد القراصنة على أسلوب الهندسة الاجتماعية، إذ ينتحلون صفة موظفي دعم فني في "سيغنال" أو "واتساب"، ثم يطلبون من الضحية مشاركة رموز تحقق تصل إلى هاتفه بحجة فحص الحساب أو التأكد من عدم وجود خرق أمني.

ورغم أن رسائل "سيغنال" تُخزن محليًا على جهاز المستخدم بفضل نظام التشفير الخاص بالتطبيق، فإن المهاجمين يستطيعون من خلال هذا الأسلوب الوصول إلى حساب الضحية واستخدامه لاستهداف مستخدمين آخرين.

وأشار تقرير لموقع "تيك كرانش" إلى أن تطبيق "سيغنال" يُستخدم على نطاق واسع من قبل الجيش الأوكراني، كما يعد من وسائل التواصل المفضلة لدى مسؤولين أميركيين.

وسبق أن حذرت السلطات الألمانية في شباط/فبراير الماضي من هجمات مماثلة استهدفت حسابات لسياسيين وأفراد في الجيش الألماني، فيما نبهت شركة "غوغل" العام الماضي إلى حملة روسية استهدفت حسابات جنود أوكرانيين عبر التطبيق نفسه.

ويختلف أسلوب الاختراق في "واتساب"، إذ يستغل القراصنة ميزة ربط الحساب بعدة أجهزة، ما يسمح لهم بإضافة جهاز جديد إلى الحساب والوصول مباشرة إلى الرسائل، بما في ذلك الرسائل السابقة المخزنة على خوادم الشركة.

ودعت "واتساب" المستخدمين إلى عدم مشاركة رموز التحقق التي تصل إلى هواتفهم مع أي جهة غير معروفة. كما نشرت "سيغنال" تحذيرًا عبر حسابها على منصة "إكس" عرضت فيه مثالًا على إحدى محاولات الاختراق.